«No le cerramos la puerta a nadie»

Sergio Gustavo Olivera, desde la Cuarta y Quinta División de Salto FC.

«Cuando hicimos la convocatoria, se inscribieron casi 750. Entramos a mirar, ver, definir. Saber que podíamos rescatar o descubrir. Tratamos de tener el mejor ojo posible, para evitar caer en alguna injusticia que es inevitable. Porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo para armar los planteles de Cuarta y Quinta División. También hay que ir resolviendo. Cuando ese jugador fue parte del momento de mostrarse, de repente no estaba en un buen día, o algo le pasó, o su respuesta se condicionó por algunos nervios que pueden andar en la vuelta.



Pero si lo que creemos, es que en estos planteles elegidos, los hay de buen pie. Con aptitudes puntuales a favor de lo que buscamos. Una base para ir modelando. Porque esta es una etapa en que se puede modelar. El mejoramiento es posible. Después de todo para eso estamos, más allá de la competencia. No dejar de ser parte del futuro de Salto Fútbol Club». El «Pitufo» se sumó a aquel tiempo ya lejano, cuando Salto Fútbol Club nació en el 2002.

Lo jugó. Defendió la camiseta «naranja»….»y entonces cuando se dejó de participar fue un dolor, sentir que la plaza se había perdido. Que ya Salto no era parte de lo buscado. Por eso, ahora que uno está aquí, es parte del disfrute. La cancha es lo de uno. El fútbol es lo de uno».

-Desde hace algunas semanas, SERGIO GUSTAVO OLIVERA, con Luis Lima y el «Profe» Cristian Igarzábal, para sustentar el proyecto de juveniles, desde la Dirección Técnica. Cuarta y Quinta División que este año competirán en la Divisional «B» en esas categorías. Cuarta División, incluyendo jugadores de 18 y 19 años.

Los de Quinta División, 16 y 17 años. Mientras que para el año que viene, se sumarán dos categorías más, en uno de los casos «para constituir un área de enseñanza, desde el momento que se tratará de jugadores de 13 años, que no pasarán a ningún equipo de la Liga Salteña y sí a Salto Fútbol Club. En ese caso podemos hablar de formativas. Es la proyección de los jugadores desde ese abajo»

«LA DE NO TENER

TIEMPO»

Las ocho prácticas en la semana que desarrollan la Cuarta y Quinta División. Desde el «Pitufo» la convicción respecto a que «los jugadores deben ir admitiendo la responsabilidad que les cabe. Profesionalizar la mente en alguna medida. Por eso, más allá del clima, del calor, del frío o de la lluvia, la práctica está marcada. Hay que ir igual. Desde el momento que el estudio no falta en tantos jugadores, practicamos en la tarde. Deserciones hubo, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de trabajo. Pero algo a tener en cuenta, para nosotros es clave: no le cerramos la puerta a nadie. De hecho en los últimos días han venido jugadores a practicar. Los que no se enteraron que hubo una convocatoria o que llegan desde otros lados. Por ahora hablamos de planteles abiertos. Nada es definitivo»

El «Pitufo» recala en ese aspecto, sobre todo en la elección, y ese «podemos haber sido injustos en algún caso. Jugamos con la desventaja de no tener todo el tiempo posible para determinar la elección de un plantel. Llega un momento en que hay que definir. Y definimos»

–ELEAZAR JOSÉ SILVA-