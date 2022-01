El presidente de la Liga, Luis Arreseigor

«No obligamos a nadie. Lo nuestro como neutrales de la Liga, se relaciona a un fin del que tanto se habla: que es necesario planificar la temporada, evitando que los torneos se acumulen en una misma fecha. Por eso, planteamos la idea a manera de proyecto. Lo único que buscamos es que la «B» analice y en qué medida pueden estar de acuerdo o rechazar. Si tenemos un propósito de mejoramiento, algo tenemos que proponer. Bueno….estamos proponiendo»***************Cuando se trata de esclarecer conceptos, el presidente de la Liga no se refugia ni se aparta.Da la cara y busca el amparo en razones. Como en este caso, cuando en la Divisional «B» no han faltado señales concretas de oposición al dictado de los neutrales. La «B» jugando a partir de marzo o abril, para finalizar en julio, mientras la «A» despuntando en agosto.Algunos delegados de la divisional de ascenso, han puesto sobre la mesa una palabra: imposición.

LUIS ALBERTO ARRESEIGOR, se planta en la vereda de enfrente.No se adhiere al término, «porque simplemente no es así. No se trata de ese fin de parte nuestra. No imponemos nada a nadie. Estamos hablando de programar el fútbol y alguien tiene que plantear fechas a partir del fin que se persigue. El fin es ese. Como neutrales de la Liga, esa es nuestra obligación. En el error o en el acierto, estamos dándole vida a un proyecto en el que creemos como válido. Pero la decisión definitiva no es de nosotros, sino de los propios clubes».

LOS DERECHOS DE LA «B»

Este miércoles, los delegados de la «B» sostendrán una reunión al margen del local de la Liga Salteña de Fútbol. Analizarán el punto, porque después de todo, se transita a dos meses potenciales del comienzo de la temporada. Por lo tanto, el abanico de las resoluciones, como parte de la escena.El presidente de la Liga, recala en los derechos que tiene la «B», «porque es obvio reconocerlo. ¿Cómo no respetar sus derechos, si los tiene? Lo que buscamos es el beneficio general para el fútbol salteño. Comprometernos con el todo, y no una divisional en especial.Fuimos designados para ser los neutrales de la Liga y no solo de la «A». Cada una de las divisionales es parte del interés. Entonces hablamos de la «B» y hablamos de la «C». Del Consejo Unico Juvenil y del Fútbol Femenino. De todo. Como primera cosa entonces, saber que cada área decide sobre sus torneos, sus formas de disputa y el momento de iniciar. Como neutrales, la idea es no superponer campeonatos. Ese beneficio surge a partir de la organización. De ajuste de fechas y de saber lo que se quiere. A esa línea la hemos trazado. Quien piensa que pretendemos imponer, cae en un error. Proponer no es imponer. Si no proponemos, ¿para qué estamos aquí?»-ELEAZAR JOSÉ SILVA-