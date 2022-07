No ignoramos los aportes

A raíz de nuestro último editorial “otro remiendo”, hubo gente que se molestó mucho y nos increpó seriamente diciendo que es mejor entonces ¿“no hacer nada”?.

Seguro que no ha sido esas nuestra intención. Ni siquiera evaluamos la medida porque estamos convencidos que algo habrá de aportar, pero para que se entienda de una vez por

todas. No creemos que sea el camino que debemos recorrer para disminuir sensiblemente el problema.

Nos gustaría saber que es lo que pasa en otros países y otras naciones que han enfocado soluciones partiendo desde la base social. Sabemos que siempre habrá determinado índice de

suicidios, pero a nuestro entender la responsabilidad social radica en hacer todo lo posible en luchar para impedir que sus causas se sigan dando y nos sigan llevando las vidas jóvenes más preciadas del país, o bien como ha sucedido últimamente gente que entiende que ya no tiene nada que aportar a la sociedad.

El camino de atender las manifestaciones de los problemas sociales, como son los denominados problemas psicológicos, se ha intentado muchas veces ya, los resultados están a

la vista.

Se nos preguntará de que realidad se partió y que hubiera pasado si no se contara con los psiquiatras necesarios para atender estos casos. Por nuestra parte, mal que les pese a

muchos, debemos decir que no conocemos gente que se haya recuperado totalmente luego de pasar por estos problemas. A lo sumo con el debido tratamiento logra que les consideremos un

“psiquiátrico”

Cierto es que con un tratamiento permanente, muchos han logrado sobrellevarlos, pero jamás curarse por completo. Por eso reiteramos nuestra convicción de que la única salida para estos

temas está en la prevención, en atacar las causas sociales que los generan y no en “emparcharlos” para no llegar a situaciones extremas.

No sabemos cual es la opinión concreta de la academia. No sabemos si se insiste en encarar las consecuencias, en solucionar y bajar los índices de suicidios, o se apunta como entendemos nosotros a encarar los problemas sociales que se esconden detrás de estas situaciones.

Somos de los que consideramos que así como “cada pueblo tiende el gobierno que se merece”, también en materia de salud diríamos que cada pueblo tiene el sistema se merece.

¿Qué pretendemos decir con esto? Pues que “cada uno sabe dónde le aprieta el zapato” y lo habitual es que estos temas nos preocupen sólo cuando se dan en nuestro contexto familiar,

porque antes a lo sumo pensamos, egoístamente que “no es mi problema”. Buena manera de desentenderse de los problemas sociales.

A.R.D.