«No hay quien no mantengachance de segundo ascenso»

La Divisional «C» jugará una primera rueda todos contra todos y una segunda en series, pares e impares. Cada equipo arribará a la suma de 16 partidos y el primero como campeón del Acumulado, ascenderá a la Divisional «B».

El segundo ascenso surgirá de un partido final entre los ganadores de serie, por lo que se plantearán dos tablas en paralelo: la del Acumnulado y la de la segunda rueda, con los equipos divididos en series. En el caso que se repita el ganador de la serie siendo ganador del Acumulado también, pasará a jugar la definición por el segundo ascenso, EL SEGUNDO EQUIPO DE LA SERIE.

Será a un partido único, con alargue y penales si resultare necesario.

Al decir del presidente de la Divisional «C», DEOLINDO MIQUELARENA, «lo bueno de este sistema es que si un equipo no gana el acumulado, puede tener chance de ascenso si es ganador de su serie, por lo que en ese caso adquiere el derecho de una final y ganar el segundo ascenso. Es un campeonato corto, pero no hay quien no mantenga chance de ascenso»