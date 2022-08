No hay que reflexionar; ¡hay que aplicar la ley!

La ley sobre la violencia en el deporte en su momento se elaboró, para que frente a determinadas situaciones sea aplicada.

Y justamente uno de sus aspectos centrales, es cuando se generan situaciones de violencia.

Existe todo un menú de sanciones, para quienes incurren en deslices, que no dejan de traicionar LA ESENCIA MISMA DEL DEPORTE Y EN ESTE CASO EL FÚTBOL.

El lunes a la noche en campo de juego de Gladiador, se enfrentaban el local y Universitario, cuando en el partido en categoría Sub 18, la locura ganó la escena y todo terminó de la peor manera: el lenguaje de la agresión.

Restará pasar revista a las denuncias del árbitro, si es que las hubo en el formulario.

Al día siguiente desde el Consejo Único Juvenil, la decisión de suspender la actividad para el próximo fin de semana, tanto en categoría Sub 14, como en Sub 15 y Sub 18.

En las categorías juveniles, la intolerancia se fue planteando a veces en términos poco creíbles.

O la realidad, poco creíble, cuando se trata de jugadores en edad de adolescencia.

Pero desde la ausencia de criterio para entender que el fútbol es un juego, todo es posible. Penosamente,

este es el contenido del comunicado a saber.

Buenos dias

De parte de los Neutrales del CUJ se SUSPENDE los Campeonatos de las Div A,B,C y SUB 14 para que reflexionemos sobre lo que es un partido de fútbol y reaccionar sobre la conducta deportiva de la cual tenemos que demostrar dentro y fuera de un Escenario Deportivo

CUJ

Frente a ello, cabe preguntarse si la suspensión garantiza un bloqueo a quienes se inspiran en el afán de la destrucción, del improperio, de la bajeza.

El no culto al deporte.

¿Quiénes van a reflexionar?

¿Reflexionar, qué?

Una suspensión que cuesta entender, porque además como siempre en estos casos, «pagan justos por pecadores».

Los neutrales del Consejo Único Juvenil y la dirigencia clubista, debieran optar por otro camino: el de la aplicación de esa ley del deporte, que por algo está. Por algo existe.

Y si existe y no se aplica, no habrá menos que convenir EN LA INDIFERENCIA DIRECTRIZ….

hasta que algún día, pase lo peor.