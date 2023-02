No hay peor ley que la que no se respeta y no pasa nada

Cuando alguien Amenaza con llevar a la Junta de Transparencia (JUTEP) u caso sospechoso de corrupción o de deshonestidad, nos deja realmente muchas dudas de si lo que busca es sancionar a quien ignoró la ley o disposiciones específicas o realmente lo que se busca es “salvarlo” de estas sospechas.

Es que nos preguntamos ¿Qué se gana o que se logra con un pronunciamiento de la JUTEP? Que sepamos esta Junta no tiene poder sancionatorio, tanto la JUTEP como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, son órganos estrictamente asesores, consultivos, (para nosotros totalmente inútiles), que no tienen más poder que el de dar opinión sobre un tema o una acción.

En una palabra a los sumo puede “recomendar”, pero de manera alguna adoptar una sanción hacia un infractor.

El caso más reciente ha sido la compra de los “escanners”para la Dirección Nacional de Aduanas, que ha hecho el gobierno nacional y cuya licitación fuera rechazada por el TCA. Luego se pidió un segundo informe que por cuatro votos a favor y tres en contra resolvió favorablemente la compra que alcanzaba a los 42 millones de dólares.

Se preguntarán nuestros lectores si nos oponemos a que la DNA tenga “scanners” para revisar los contenedores y no es así. Los aparatos detectores son necesarios, imprescindibles diríamos, pero no por esto hay que comprar los primeros que se ofrezcan, ignorando todos los aspectos que conciernen a una licitación correcta y justa.

Otro botón de muestra. Un legislador uruguayo reclama derechos posesorios sobre toda una playa en Rocha. Estos son terrenos municipales y “vaya casualidad”, ahora ha sido nombrado el director municipal de Ordenamiento Territorial, que tiene que ver precisamente con esta problemática. Para el cargo se designó a uno de los “punteros” políticos que tiene el sector de dicho legislador en el departamento.

Lo que sobrevendrá es fácil de imaginar.

De allí que consideremos que nuestro sistema democrático está rengo. Se presta para que haya órganos totalmente inútiles (tanto es así que se sostiene que en la órbita de la presidencia de la República, existen 20 secretarías, cuyas funciones nadie conoce pero nos atrevemos a decir ¿serán necesarias?

Someter a alguien al “control” de la JUTEP o del TCA, es absolutamente ridículo, porque se sabe que no tendrá mayores consecuencias. ¿En qué medida tienen razón quienes opinan que es esta una forma de premiar a quienes no han salido electos por la ciudadanía los cargos que fueron propuestos?

A.R.D.