«No hay mejor tácticaque el estado anímico»

El partido que jugaron el pasado miércoles, Real Madrid y PSG de Francia, seguro que no fue un partido más. De ida por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, para tantos salteños, los 90 minutos no pasaron de largo, un poco o mucho, a juzgar por tanta aseveración acumulada en las redes sociales.

No dejan de ser partidos con resonancia mundial, a partir de la constelación de estrellas. Convengamos que en nuestro medio, no faltan las tendencias o sentimientos a equipos españoles, mientras el PSG supo de «seguidores naranjeros», en función de aquel tiempo no tan lejano de Edison Cavani.

Cuando Cavani concluyó su ciclo, espantada de hinchas salteños del nuevamente frustrado equipo parisino, que por más dinero que le pongan encima, la gloria permanece distante.De lo que no hay dudas es que el partido dejó tela para cortar, por la multiplicidad de facetas y situaciones que lo fueron gobernando, sobre todo a partir del novelesco segundo tiempo del Madrid, para convertirse en alud ofensivo hasta someter al rival a una auténtica tortura defensiva. Los rostros desencajados de sus estrellas, consecuencia del agobio padecido. LA HORA DE LATORRE Seguramente que los salteños disfrutaron (disfrutamos), no solo del formidable festival compaginado por Benzemá, Modric y todos, sino de los conceptos a la medida del mejor analista de fútbol que hoy por hoy se plantea en el cono sur de América: DIEGO FERNANDO LATORRE. El exfutbolista nacido el 4 de agosto de 1969 sumó su talento analítico, para que el disfrute fuese total.Cada palabra de Latorre, suele impactar como aguijón, para ir acentuando reflexiones al paso de los minutos. En un determinado momento de ese segundo tiempo, mete una frase bestial y acaso no antes escuchada.Ante la oleada ofensiva de Real Madrid. mandó su convicción al medio de la cancha: «no hay mejor táctica que el estado anímico»El comentarista de Espn, sacudió las redes de la explicación más o menos técnica, para desembocar EN LA TRASCENDENCIA INCOMPARABLE DE LA ACTITUD. Para Latorre, además de los guiones que hacen a la estrategia, impacta el hecho de QUERER. De ser parte de un fin, a partir de la determinación asociada al temperamento, a la rebeldía.Es seguro que no desalienta el amparo de la figura táctica, pero Latorre se queda en la conclusión, CON EL FACTOR ANÍMICO COMO FACTOR DE DESNIVEL.El partido y sobre todo lo producido por el Madrid, deja para el mundo del fútbol (salteños nosotros, también incluídos), que el campo emocional cuando se llena, actúa y funciona, no es un campo más y también decide.Seguro que para Latorre, el reverso de la moneda son los otros: los que no entenderán el valor de la entrega o la misión de ofrecerlo todo, no siempre desde la razón. Al corazón no le faltarán razones. También las tiene. -ELEAZAR JOSÉ SILVA-