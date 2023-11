No hay más que una moral

Una de las mayores polémicas de nuestros días está planteada en torno al Derecho a la Vida, nada más polémico que esto, porque en el tema concluye el aborto, la Eutanasia, el derecho a la salud de los que menos tienen y demás.

Antes que nada digamos que como cristianos tenemos una posición tomada sobre este tema y pese a la discordia que supone, no cambiamos nuestra convicción. Entendemos que la vida se gesta en el seno materno, nueve meses antes de nacer, o de salir al exterior y de allí que no aceptemos el aborto, bajo ningún criterio, porque es hacer pagar al inocente el “delito” o la irresponsabilidad de los mayores.

Por estos días se ha planteado también el denominado “derecho a la privacidad” y sobre esto daremos también nuestra opinión. Entendemos que no hay dos actitudes en los políticos o en las autoridades.

Entendemos que todo lo que hace u obra un político debería de ser transparente, justo y adecuado a lo que ha difundido. ¿Por qué entonces lo que se discute es si los famosos “Chats” eran documentos públicos o no, porque en aquel caso sería delito y si no eran “documentos públicos”, no habría delito alguno.

Estos significa que hay algo que no corresponde porque en este asunto pensamos como lo hacía don Raúl Alfonsín “no hay dos, la moral es una sola y por lo tanto, todo lo que obra un hombre público, debería de ser capaz de resistir una revelación o una “filtración”

Reiteramos para nosotros más allá de lo que jurídicamente se entienda, lo que está en juego aquí, es la defensa o no de las filtraciones. No porque estas haya sido reveladas y difundidas, sino porque no siempre se hace lo que se dice…

Sabemos que existen dos bibliotecas en los temas que estamos planteando, pero si los hombres son justos y auténticos, no tendrían que reunirse para plantear una “estrategia” frente a la justicia o frente a la población en general.

No nos gustan los hombres que “esconden” algo los que sostienen que hay cosas publicables y otras que no los son. Para nosotros lo que sostienen algunos españoles es lo más acertado y sostiene que “el hombre debería de ser como una moneda auténtica, real, de una sola pieza, que cuando cae tintinea con un sonido inconfundible y no como un sonido a hueco que delate sus verdaderos compontes de moneda falsa…

A.R.D.