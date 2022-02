«No hay dudas: Río Negroes el mejor de los cuatro»

Aquella derrota inicial de Bella Unión en el Parque Liebig’s de Fray Bentos fue por 2 a 1, mientras Liga Agraria caía a manos de Artigas por 1 a 0 en el Vispo Mari. Antes de la sgeunda fecha desde Bella Unión y en contacto con EL PUEBLO, Edinson Olivera, integrante del Cuerpo Técnico de la selección mayor, le ponía énfasis a una conclusión: «A Río Negro no lo aguantas».

El exfutbolista en los años 80 y 90, jugando incluso en equipos de la Liga Salteña (River Plate y Chaná), aludía a la condición física, más la elocuencia en otros rubros,

Lo real es que ante Liga Agraria, Río Negro resultó disfrutable y potencial, a partir de la dinámica, del sentido de su fútbol asociado y una certeza ejecutiva que es parte del repertorio.Frente a esa exposición consumada, MARTÍN TEXEIRA, no le bajó decibeles al elogio de Olivera, «porque después de esta primera rueda que pasó, no hay dudas: Río Negro es el mejor de los cuatro. Tiene respaldo táctico por donde se lo mire, utilizan las bandas y jugadores con variantes de movimiento no le faltan. Ese centro delantero que tienen (Vázquez, autor del primer gol), nos complicó siempre. Y por lo que uno supo, es una selección muy profesional a varios niveles y aspectos a favor que nosotros no tenemos. No todos saben que lo hay detrás de un jugador agrario y no dejan de ser factores que a veces limitan el rendimiento. Que con ellos perdimos bien, perdimos bien».