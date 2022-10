No hay compromiso político con Lima, yo solo vengo a hacer mi trabajo.

Victor Hugo Solís, a eventos de la intendencia

Para Víctor Hugo Solís, esta contratación no tiene mucho misterio ya que presenta su proyecto a un llamado y finalmente es contratado por la intendencia por seis meses para llevar adelante los eventos en Carnaval y Turismo. Sostiene que lo político queda por fuera y espera cumplir con su meta que es brindar buenos espectáculos en estas dos temporadas.

«No tiene mucho de misterio, hace un par de meses atrás me llaman de la Intendencia porque estaban entrevistando , haciendo un sondeo, para tercerizar el área de fiestas y eventos y saber si yo estaba interesado. Manifesté que sí, que yo trabajo de eso . También me dijeron que iban a hacer un llamado y en el momento de presentarme ( al llamado) indiqué lo que he hecho toda la vida , 38 años de realización de eventos»

Solís ennumeró los más destacados eventos que ha organizado, la presencia de César Banana Pueyrredón, Fabulosos Cadillac, Pericos, Rancheros, Emanuel Ortega, Operación Primavera en la época de los años 80 , 90; Estudiantina; Nuestros Boliches; Nuestros Viajes » algo que seguimos haciendo porque seguimos visitando una o dos veces al mes ,lugares de nuestro país y Argentina»

«Entre 2010 y 2015 tuvimos el honor de estar al frente de Eventos en la administración de Germán Coutinho y ahí con el equipo tratamos de llevar a otro nivel el Carnaval nuestro , se implementó el pintado las calles , contar con sponsors, televisar, colocar pantallas , dar mayores premios . También hicimos la inauguración de Hotel Salto con la actuación de Jaime Ross en Plaza Artigas; organizamos la Fiesta de la Citricultura; implementamos la Elección de la Reina de Daymán y Arapey. En realidad detallamos todo lo que hicimos y que además se puede corroborar. En Turismo también participamos y todo está en el material que presentamos, no hay nada raro , después el edil Marziotte o los que quieran pueden consultar a la Intendencia a ver cómo fué o por qué quedamos.»

Compromiso político.

Ante las críticas que se han expresado desde lo político por la contratación de Solís , respondió que «en la reunión que mantuve con el Intendente y el Gabinete quedó bien manifiesto que esto es un trabajo. Yo me crié siendo colorado y soy colorado.Con Ramón Vinci con Pepe Vinci ,yo al Partido Colorado si hablamos de política, le entregué todo y agradezco lo que soy al abrirme la posibilidad en radio Cultural y Emisora del Exodo, pero después esto es mi trabajo. Solamente 4 años fui funcionario municipal, después trabajo como cualquier otro. Esto lo hablé con mi familia primero , también lo hablé con Germán Coutinho que es mi amigo más allá de referente , y que me dió su apoyo porque esto es trabajo.Tanto el como Carlos Gelpi me apoyaron. Yo he sido y soy muy crítico en mis programas de lo que ha sido el Carnaval estos 7 años así que ahora debo demostrar qué cosas se pueden hacer.»

Solís destacó además que no existe compromiso político alguno con las autoridades del gobierno departamental. «En ningún momento me manifestaron que esto fuera un trabajo político, esto es un trabajo profesional, no tendría porqué sentirmo mal. El contrato dice 6 meses y dice lo que voy a ganar.»

«Todo se politiza , siempre ponemos una bandera , entonces ahora se enojan de un lado porque soy colorado , se enojan del otro lado porque a gente del Frente no se le da trabajo. Ahora yo voy a poner mi atención en hacer bien mi trabajo y que después la gente evalúe.»

Objetivos para Carnaval y Turismo

Hablando ya más específicamente sobre el proyecto Solís sostuvo que se pretende brindar un buen Carnaval, y posicionar a Salto con este evento.

» Voy a solicitar una licencia estos 6 meses para abocarme a trabajar en lo que realmente tengo que hacer, brindar un buen Carnaval a todo Salto y posicionar a nuestra ciudad otra vez . Hemos coincidido que en que hemos perdido la posición de ciudad de eventos y ciudad turística así que pretendemos tener todos los fines de semana de enero y febrero eventos para atraer a los turistas y para que puedan trabajar todos los rubros , generar todo ese movimiento comercial que trae el Carnaval y los eventos en general»

Aclaró que su contrato incluye eventos para Carnaval y Turismo » y hacer un evento no se realiza de un día para el otro . Cuando fuí notificado ya comencé con reuniones y también comencé a vender nuestro Carnaval y el equipo que hay también está trabajando. Esto implica mucho trabajo y por ejemplo Carlos María Cattani que estuvo con nosotros sabe que esto lleva mucha dedicación .

El Carnaval vuelve a calle Uruguay, pero se retomará la política de llevar esta fiesta a los barrios y el interior.

«Necesitamos darle vida a calle Uruguay, vamos a ir a los barrios , a termas y al interior, y vamos a traer los mejores espectáculos . Queremos darle apoyo a las murgas también porque es un rubro que venía muy decaído .Queremos que Salto vuelva a brillar», afirmó el nuevo Encargado de Eventos de la Intendencia de Salto