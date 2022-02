No hay caso, no se entiende

Otro título para esta nota podría ser, por ejemplo, “Yo no entiendo”, o “Hay tantas cosas que no entiendo”… Algo así.

No sé…Hay tantas cosas de las que se podría hablar en ese sentido…Tomaré por supuesto solo algunas y será basándome en hechos o situaciones de los que estuvieron más “en el tapete” en estos últimos días.

Quien dio que hablar en Salto fue el Partido Colorado, algunos de sus di-rigentes locales. Hubo durísimas críticas del Dr. Perna, actual Secretario General del partido en Salto, hacia Germán Coutinho. Yo puedo entender que se critique cómo el actual Senador ha manejado últimamente la interna del Partido Colorado en Salto, que no haya promovido una coalición para las elecciones departamentales pasadas, etc., etc. Pero que el doctor critique tanto a lo que fueron aquellos cinco años de gobierno de Coutinho cuando él mismo participaba muy cercanamente a ese gobierno, es difícil de entender, ¿no? Participaba hasta de al-gunas de las reuniones de gabinete, era además Asesor Jurídico de la Junta. ¿Es verdad que es por un cargo que no se le dio, que ahora arremete contra algo de lo que también él fue y es parte? Desconocemos; es al menos lo que aseguran dirigentes como Sergio Acuña o la Dra. Agustina Escanellas.

Y ya que estamos en el partido de Batlle y Ordóñez, sigo sin entender cómo gente de aquel mismo gobierno (In-tendencia de Salto período 2010-2015), pero que estuvo realmente “pegada” al Intendente, trabajando codo con codo, sale luego rumbo a otros partidos. El de Alberto De Mora es uno de los casos más recientes. No hay nada prohibido en eso, y es respetable, simplemente no llegamos a comprenderlo. ¿También en este caso hay promesa de cargos de por medio? El tiempo lo dirá.

Hablando de la Intendencia, ¿quién manda en la Intendencia de Salto? ¿El Intendente Andrés Lima o el gremio de ADEOMS, y en definitiva el Partido Comunista? Yo no entiendo. ¿Qué poder tiene el Partido Comunista que saca siempre unos pocos votos y logra sin embargo tener siempre a gente en lu-gares estratégicos? Nada menos que al Secretario General de la Intendencia por ejemplo (por momentos Intendente, Gustavo Chiriff), al Director de Acción Social, Regino López, y otros, todos comunistas…Ah y al Presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, que parece que pega un par de gritos y el Intendente baja la cabeza y obedece. Es una barbaridad (palabras más, pa-labras menos), dijo Juan Carlos Gómez, que un dirigente blanco como Milton Galli hubiese ingresado como funcionario municipal así, por acomodo, sin concurso, a dedo, etc., etc. Eso bastó para que el Intendente lo sacara a Galli. Qué poco duró. No entiendo. ¡Ojo!, tampoco entiendo al gremio, que tan preocupado se mostró con Milton Galli y para nada preocupado por los otros tantos y tantos ingresos igualmente a dedo, igualmente por acomodo, que ha hecho el Intendente Lima desde que asumió su cargo la primera vez. Otra cosa que no entiendo…Hablando de Lima, ¿cómo una persona inteligente, con formación en leyes además, puede salir a decir tantas cosas fuera de lugar sobre la LUC? Porque, como decimos siempre, mentiras se dicen de los dos la-dos, y se dicen cosas de repente medio sesgadas, o con una interpretación me-dio rebuscada, pero salir a decir cosas que es evidente que son mentiras, eso ya es otra cosa… y yo no entiendo. Por ejemplo esto último que dijo, que con la LUC deja de ser obligatoria la Educación Inicial en el Uruguay. Fíjese usted que Robert Silva (Presidente del CODICEN), tuvo que salir a responderle, fíjese que el mismo Ministro de Educación y Cultu-ra (que dicho sea de paso es poco lo que hace, ¿no?, es mi percepción, más Ministro parece Robert Silva) Pablo Da Silveira tuvo que salir también a responder que era mentira. Yo no entiendo. No entiendo cómo gente inteligente como Gandini, el senador del Partido Nacional, teniendo tantas cosas de las que hablar si quiere defender la LUC, si-gue insistiendo con que prácticamente ya no hay delitos en el Uruguay desde que está este gobierno. Casi que es eso lo que dice, ¿verdad? No, los delitos son impresionantes todos los días, capaz solo hemos bajado un poquito. La gen-te no es tonta, Gandini; la gente no es tonta, Andrés Lima; la gente no es tonta, Esteban Valenti (acá otra perlita para el collar) como para que usted salga a decir que quien prohibió el uso de la Pan-tera Rosa en la campaña por el SI fue Pedro Bordaberry. Un disparate… Claro, hay otras cosas más generales. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo los político de este país, no se ponen de una vez los pantalones y dicen “dejemos de estafar a los jubilados”. Toda la vida se les saca el jugo, descontándoles plata, mucha plata, de modo que cuando se jubilen puedan vivir dignamente, y resulta que cuando se jubilan los tenemos muertos de hambre con ingresos de 13.000 pesos…Si eso no es una estafa, yo no entiendo qué es. Otra cosa que no entiendo es la Justicia. Bueno…Cuántas cosas de la Justicia no entendemos, como la rapidez con que actuó contra el periodista Nacho Álvarez (hombre al que es fácil asociar con partidos “de derecha”), una Justicia que (aunque después dio marcha atrás) quería llevarse todo por delante y hasta allanar la casa del periodista para saber de dónde había sacado tal

o cual audio. Yo no entiendo, fue algo así como un ensañamiento. Y por otro lado, en Salto hace más de un año que la misma Justicia sigue sometiendo a una niña de tres años a pericias tras pericias, dilatando el momento de juzgar

o no, a su abuelo pedófilo o no (¿será porque es un reconocido di-rigente político de un partido “de izquierda”?, casualmente comunista, mire usted…Permítasenos especular). Como decíamos hace una semana atrás: ¿Tiene “derecha” o “izquierda” la Justicia en Uruguay y actúa en consecuencia? Yo quiero seguir creyendo que no, pero, hay cosas que nos llevan a especular cualquier cosa, y no entendemos….

Y podríamos seguir durante horas es-cribiendo esta contratapa. Pero hay que ir cerrando. Y cierro diciendo, como cosa final, que tampoco enten-demos demasiado a los Representan-tes Nacionales. ¿Qué están haciendo por Salto, en este momento, nuestros Diputados? ¿Esteves?, ¿Albernaz?, ¿Ál-varo Lima? ¿Qué han hecho por Salto en estos dos años y qué están hacien-do ahora? Porque cuando se pregun-ta, la respuesta siempre es: “Estamos trabajando en muchas cosas”, “Es-tamos en el seguimiento de varios temas”, y respuestas similares. Pero, ¿qué significa eso en lo concreto?

No hay caso, lo dijo Borges: “Si de algo soy rico, es de perplejidades y no de certezas”.

Contratapa por Jorge Pignataro