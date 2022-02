«No fueron más que nosotros y de visitante podemos ganarles»

Esta vez, Martín Texeira la vio de afuera. El ayudante técnico de la Liga de las Colonias Agrarias, debía un partido de suspensión. Y frente a Artigas en el sábado que pasó, contempló lo pendiente.

Pero mañana en Bella Unión, para ser uno más dentro de la cancha. Para quien cree que hay momentos en que la incidencia puede plantearse desde el banco, no será tema menor. No es Martín, un DT que se aleje de la pasión, más allá de razones o de equilibrios en el pensamiento.

Lunes después del mediodía. En EL PUEBLO, para que el fútbol del estreno vuelva en imágenes y en conceptos, porque además el partido fue filmado «y entonces la ocasión de verlo otra vez. Es cuando uno ratifica cosas que sucedieron y otras que se descubren. Pero sirve a los efectos del mejoramiento. Que se hizo bien y en qué se falló. Detrás de un resultado siempre hay una explicación. Claramente esta consecuencia de perder de local, no es la que nos cae mejor, porque ahora nos obliga a rescatar puntos de visitantes. Ya es parte de la obligación que viene».

«ROBAINA FUE UN AUDAZ»

-Lo táctico también tiene que ver. ¿Hubo sorpresas a partir del planteo de Artigas?

«Ahhhhh….si. Una por sobre todas. Nos metieron cuatro puntas y un doble cinco. Por eso digo que el «Lalo» Robaina fue un audaz. Determinadas situaciones previas se ve que las manejó»!.

-¿Información no le faltaba?

«La distancia no es tan lejana entre Salto y Artigas. La información puede ir y venir».

-¿Esa postura de Artigas, en qué medida gravitó en el trámite?

«Porque al no poder salir de la presión, fuimos perdiendo sentido colectivo. Incluso con limitaciones nuestras en las pelotas áreas. Nos ganaron en la segunda pelota».

-Artigas no vino a convertirse en un equipo ultradefensivo.

«Para nada. Pero Artigas nunca fue más que nosotros. Y nosotros terminamos perdiendo por un error que a cualquier jugador le puede pasar. Antes de esa jugada, hubo una infracción que el juez no sancionó, pero bueno….ya está».

-¿En qué les ganó Robaina?

«En el duelo estratégico de entrenador a entrenador. Pero no nos gana el partido por esa estrategia de él. O sea, el planteo de Artigas nos complicó a nosotros, pero le creamos situaciones. En el primer tiempo el cabezazo de Alexander Píriz y el remate de Gustavo Fernández en el palo. ¿Cuántas chances tuvieron ellos?»

-Llegará el momento de la revancha en Artigas. Lo que pasó el sábado y proyectado a ese partido de la segunda rueda.

«Soy de los que creo que a Artigas se le puede ganar de visitante y que entre el partido del miércoles y el sábado, los dos de visitantes, estamos obligados a sumar».

-¿Terminando la primera rueda con cuántos puntos?

«Por lo menos cuatro. Es cierto que la derrota de local, nos crea esa responsabilidad».

-¿No fue un trago amargo definitivo?

«Para nada. Saber porque perdimos y saber que estamos en condiciones de reaccionar a partir de qué razones. Esas razones son las que no deben fallar».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-