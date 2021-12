«No estar por sobre la decisión de la policía»

El Campeonato Salteño que se va convirtiendo en parte del pasado. Los ecos del fútbol se apagan. Pero con el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor en EL PUEBLO, conceptos que se van rescatando. Juicios que hicieron a la nueva historia labrada.



«En una reciente sesión del Consejo Superior se dijo con certeza que fue una temporada sin complicaciones en materia de seguridad. Que no hubo enfrentamientos en las canchas. Sin incidentes que lamentar. Uno se pregunta en estos tiempos de intolerancia, ¿cuánto vale esta conclusión? Es necesario resaltar el comportamiento de la gente, del hincha y la suma del Comando de Jefatura de Policía. En alguna ocasión se apuntó que la policía nos marcaba la cancha y que la Liga debía obedecer sin posibilidad de réplica alguna o no poder hacer valer alguna idea. Quienes pensaron de esa manera, hicieron un pésimo manejo de la información. Con el Comando acercamos las partes, queriendo lo mejor para cada espectáculo en materia de seguridad. Algo es cierto: la Liga no puede estar por sobre la decisión de la policía. Nosotros organizamos el fútbol y los mecanismos de la seguridad son parte del fin del Ministerio del Interior. Si la policía nos reclama que entre un partido y otro exista un paréntesis de media hora o una hora, ¿nosotros le vamos a decir que no o que el Comando está equivocado? En el accionar de la policía en la cancha, la corrección no faltó. La recompensa también fue esa: haber creado las condiciones a favor del espectáculo en todos los términos.Vamos siendo parte de un balance que nos junta y nos comprueba que valió la pena apuntar a las cuestiones esenciales. No hemos sido un Cuerpo de Neutrales cerrado a la opinión de otros. De hecho en el futuro, el enfoque será el mismo. Si una idea que no es nuestra llega y suma, buscar aplicarla para que sume. Esa apertura desde nosotros, también es parte del fin. Y no vamos a cambiar»