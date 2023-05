«No estamos pensandoen que Dublín no puede»

-La duda es concreta. Saber hasta dónde es posible Dublín. Si pretende hacia arriba o complicaciones para mantenerse. ¿Todo pasa por ahí?

«Nos estamos preparando para dar lo mejor. Eso como primera cosa. Y como hemos tenido continuidad en las últimas semanas, la confianza pasa por ahí. vamos sabiendo a qué apuntamos. No queremos ser un equipo que solo piense en salvarse del descenso. Con sinceridad digo: no lo pensamos».

-Pero hay equipos que seguro estarán en mejores condiciones de respuesta que Dublín Central. ¿Lo reconoces como posible?

«Lo que pasa es que el campeonato no empezó y hay situaciones para ver. Nosotros venimos desde la «B» y ascender no es fácil, por lo tanto el equipo dio una prueba de carácter. Se que lo futbolístico cuenta. Pero no estamos pensando en que Dublín no puede»

(GUSTAVO PIEGAS, el DT de Dublín Central. La vuelta a Primera y el segundo año consecutivo en la función. ¿Combatiente a destajo o condena? Al fin de cuentas también. el fútbol es mentalidad).