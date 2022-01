No está prohibido jugar un Preparación

Los tiempos cambian. Las alteraciones se producen. Al fin de cuentas, el fútbol es parte de la vida misma, por lo tanto, es entendible que nada sea para siempre.

El hecho es que en su momento una opción era parte de una resonancia popular y a favor de los clubes: LA DISPUTA DE UN CAMPEONATO PREPARACIÓN.

Ocurrió en la década de los 60, 70 y principios de los 80. Antes del Campeonato Salteño….el Preparación, que además otorgaba una copa como estímulo. En una temporada se manejó que el Campeón del Preparación clasificara para la liguilla. Se trataba de una rueda todos contra todos o en series. Un mes por lo menos de actividad previa. A partir de lo votado en la asamblea extraordinaria, NINGUNA SEÑAL DE RECHAZO para que se dispute un torneo previo.

¿Por qué no lo proponen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo programan? Con el comienzo a pactarse en la segunda quincena de junio, por ejemplo.

Y antes del Campeonato Salteño, unos diez días potenciales para que los equipos acentúen la puesta a punto.

Desde EL PUEBLO, el aporte de la idea. Es esta.

¿Es una idea tan descalificable, absurda y a contramano, o es parte de lo posible? En fin….