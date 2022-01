Sin pelos en la lengua, PABLO CINCUNEGUI admite las limitaciones ofensivas del equipo, pero sobre todo, la ausencia de precisión para resolver en los partidos. «Nos pasó como a una gran mayoría de equipos: las dificultades para concretar. En el caso nuestro, no tengo problemas en decir lo que pienso. La ausencia de gol no es porque no hayamos practicado. La definición, mejorarla, es algo de lo que buscamos. En los ensayos, resolvemos. En la cancha, no. Costó demasiado combatir ese mal. Si el equipo de uno tiene complicaciones en esa materia, es lógico que la mejor posibilidad es la que se va perdiendo».

Más allá de ese apunte, el recrear los número de Progreso en la tabla, no hacen menos que acentuar un protagonismo en el año. Definitivamente lo tuvo. Pero también deja en claro que, para los equipos que descienden de la «A» a la «B», volver en lo inmediato….«no es soplar y hacer botella». Es una misión compleja. Hay muchos que en la historia lo saben….porque lo han padecido. Para Progreso este año, será el segundo año consecutivo en la «B», después de aquel 2019 en que fue uno más en Primera Divsión.