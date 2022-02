No es deporte, es delincuencia

Uno de los temas que ha estado sobre el tapete en estos días es la situación del jugador profesional de fútbol, de Peñarol, que incluso llegó a vestir la camiseta de la selección uruguaya, Nicolás Schiappacasse.

Más allá del gesto de quienes intentaron ir a verle en la prisión, a la que fue confinado durante 90 días, mientras se investiga el hecho y entendiendo que ha cometido un error, debemos decir que compartimos la decisión de ir, pero siempre y cuando el acusado reconozca y asuma la gravedad de los hechos y se arrepienta sinceramente del delito cometido-

Tenemos muy claro que si los hechos han sucedido tal cual han sido relatados por la justicia la pena debe ser ejemplarizante. Pero más allá de esto es una prueba más de que los verdaderos “pesos pesados” de todo esto nunca son descubiertos, no se sabe quién o quienes están detrás de los hechos.

Para nosotros son los verdaderos criminales, los que manejan armas de fuego en los espectáculos populares y los corruptos que lo permiten. Siempre lo sostuvimos y lo reiteramos, si hay armas de fuego dentro de los estadios, es porque alguien ha hecho la vista gorda y es necesario ubicarlo.

Sucede lo mismo con las bengalas. Tenemos entendido que está prohibidas y sin embargo siempre aparecen ¿se fabrican dentro de los estadios? No seguramente que no y por lo tanto hay que saber por donde ingresan.

Entiéndase bien, para nosotros los denominados “barras”, no son otra cosa que delincuentes y todos quienes colaboran con ellos resultan de la misma calaña. Aquí no se trata de colores, de camisetas, de ideologías, son delincuentes y deben ser tratados como tales.

El fútbol es sin duda el más popular de los deportes en el Uruguay, incluso conocemos gente capaz de discutir y pelear defendiendo una enseña o a determinado jugador. Nunca jamás se tiene en cuenta que hablamos de personas que ganan más dinero en un año de lo que ganarían quienes discuten o los defienden en toda su vida, así vivieran 800 años como sostiene la leyenda de

Matusalén.

Y volvemos a lo mismo. El fútbol está “podrido” lleno de personas que juegan por interés y las “hinchadas” están comandadas por delincuentes que les da lo mismo robar e incluso matar a los que consideran que no se “alínean” con ellos.

Así estamos. Esta es la realidad y mientras insistamos en mirar para otro lado, nada cambiará porque quien manda dentro y fuera de las cárceles es “don dinero”.

A.R.D.