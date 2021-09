No es bueno cuando las ideas enceguecen la razón

Repercusiones varias hemos oído y visto luego de la participación del presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou en la asamblea anual de presidentes del CELAC en México y no es para menos. Aún cuando es innegable que las posiciones son lógicas de acuerdo a las situaciones que lideran, no por eso hay que dejar de ver más allá de lo superficial, cuestión que puede ser muy diferente de lo que se ve a simple vista.

No dudamos que los tres regímenes mencionados por Lacalle Pou (Cuba, Nicaragua y Venezuela), dejan mucho que desear actualmente si los miramos con el cristal de la democracia uruguaya.

No ocultamos que no nos gustan, pero tampoco ocultamos que si miráramos un poco más en profundidad descubriríamos muchos de los intereses que generalmente no se ven en una primera mirada.

Porque no hay que olvidar que en Haití se asesinó un presidente en ejercicio. Que hay cientos de candidatos asesinados, que en Perú estuvo a punto de llegar al poder la hija del dictador Alberto Fujimori todavía preso en el país incaico.

China es comunista y no queremos equivocarnos. Es tan dictadura como Cuba y Venezuela, donde hacer oposición, de cualquier manera es utópico y suicida.

No es bueno enceguecerse con una idea o posición, porque desde que el mundo es mundo han existido diferentes formas de gobierno.

Desde las dictaduras aberrantes, hasta las democracias más avanzadas que ha conocido la humanidad.

En estas circunstancias hemos visto florecer los diferentes conceptos que abrigan los pueblos. Desde China y otros regímenes donde las dictaduras cuentan con un amplio apoyo popular, cosa que se replante bastante

parecido muy cerca nuestro.

Una cosa es innegable y nos guste o nó así es. Creemos que a nadie puede haber sorprendido la participación de Lacalle Pou en el CELAC y nadie puede negar la coherencia del presidente uruguayo.

Un hombre que nunca ocultó su forma de pensar, la que directa o indirectamente, consciente o inconscientemente beneficia a determinada “clase” social y perjudica a otra.

Enfrente al gobierno nacional, vale decir en la oposición tenemos esencialmente a los trabajadores.

Festejemos la democracia que tenemos. Nada mejor que la libertad que tenemos. Las posibilidades de manifestar, de gritar, de poner carteles y de expresarnos deben ser valoradas como corresponde, pero no al costo de omitir nuestro derecho a pensar.