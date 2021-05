«No considero el ser productor rural como una pasión, para mi es todo un estilo de vida que va más allá de lo pasional»

Hoy por: Dr. Adrián Báez

Dr. Facundo Meirelles

A pesar de su juventud, el abogado y productor rural, Facundo Meirelles, viene desempeñando una importante actividad gremial en el ámbito agropecuario, que lo ha catapultado a ser una de las personas más jóvenes en disputar un cargo de muchísima responsabilidad como lo es la vicepresidencia de la Federación Rural, objetivo que, en caso de alcanzar, procurará «lograr que la Federación Rural sea un mejor instrumento aún de lo que ya es, para defender los intereses del sector agropecuario», sostuvo el entrevistado de hoy.

Compartimos con ustedes los temas tratados en dicha conversación, en esta nueva entrega de Al Dorso.

¿Por qué optó por la carrera de abogacía?

La decisión de estudiar derecho, en mi caso, se fue dando de a poco; siempre me gustó leer sobre muchos temas y no tenía muy claro qué estudiar; cuando terminé el ciclo básico opté por hacer quinto de científica, pero aunque no me costaban las materias científicas, no me gustaba estudiarlas para nada, me gustaba más leer historia, literatura, filosofía, lo que me hizo cambiar de orientación, y di quinto año de humanística libre, para no perder el año, y al siguiente, hice sexto año de derecho y el año siguiente ingresé a Facultad de Derecho.

El ejercicio de la profesión, ¿es lo que esperaba al comenzar sus estudios?

La verdad que no sabía mucho qué esperar cuando empecé la facultad, no sabía en qué consiste concretamente la actividad de un abogado, no conocía a ninguno que pudiera tomar como referencia, el trabajo que yo conocía era el del campo. Al ir avanzando en la carrera, fue que empecé a ir viendo cómo funcionaba todo, e incluso hasta empezar las materias técnicas no sabía en qué forma se implementa lo que había aprendido en la teoría; al empezar a ejercer, recién conocí la actividad propiamente, la procuración, el funcionamiento de los juzgados, aplicar el estudio de los casos al proceso concreto. Recién entonces conocí cómo se ejerce la profesión, y me gustó.

¿Qué cambiaría del funcionamiento del sistema judicial si pudiera hacerlo?

Creo que lo que cambiaría del sistema judicial son cuestiones internas del Poder Judicial, sobre todo en aspectos administrativos, me da la impresión que hoy ser Juez no es muy tentador para la mayoría de los profesionales, sobre todo por los traslados y el sistema de ascensos, pero no me considero con el conocimiento suficiente para ser categórico, es una impresión personal, que además de la responsabilidad que conlleva el cargo de Juez y la preparación que se requiere, hay que estar dispuesto a trasladarse, a hacer una carrera sacrificada.

Otra pasión, ¿la de productor?

No considero el ser productor rural como una pasión, para mi es todo un estilo de vida que va más allá de lo pasional, sin dudas tiene un componente importante, pero por la naturaleza de la actividad rural, marca a la persona, en su modo de ver las cosas, en sus valores; la actividad agropecuaria está intrínsecamente atada a los ciclos naturales, al clima, factores a los que uno no puede dominar y solo puede aprender a adaptarse, tratar de prever o reaccionar y tomar decisiones en función de lo que va aconteciendo, se aprende a respetar al ambiente en el que se desenvuelve, esto en la vida urbana no pasa con la misma intensidad (ni cerca).

¿Es fácil apostar al campo hoy en día en Uruguay?

Hoy no es fácil apostar al campo como modo y medio de vida, tal vez si uno vive de otra cosa y tiene la producción rural como segunda actividad, la cosa sea distinta, pero ser exclusivamente productor rural, sin dudas, no es fácil, parece inexplicable que en un país como el nuestro, con las facilidades comparativas que tiene, la viabilidad de producción rural está permanentemente en jaque por multiplicidad de factores, pero que se pueden resumir en uno, la rentabilidad. Vivimos en un país en el que es tremendamente caro producir, sea por insumos caros, costos altos y un largo etc., al que en los últimos años se le han sumado problemas que estaban ya superados hace tiempo y en los cuales la inacción del estado es la principal responsable, temas como el abigeato y el problema con los perros que atacan a las majadas, solo por poner dos ejemplos.

¿Considera que se tenga una real conciencia de la importancia del sector agropecuario en nuestro país?

Considero que no se tiene ni remotamente una real conciencia de la importancia del sector para el país, al menos no desde la perspectiva urbana; no se tiene conciencia de que cuando el campo anda mal, el país anda mal. Cada vez que hay una seca o una zafra va mal, o los precios internacionales están mal, es toda la economía nacional la que sufre, el productor es el que lo vive en primera línea, el que más lo siente, pero el golpe lo terminan sintiendo todos, aunque no se den cuenta de la relación entre una cosa y otra, cada vez que se produce menos o que se reciben menos divisas por la misma producción, es menos plata que nos llega a todos.

La incursión en la actividad gremial, ¿surge a raíz de qué?

Empecé en la actividad gremial casi sin querer, cuando mi madre fue propuesta como presidente de la Asociación de Fomento Rural de Valentín, me pidió que la acompañara en la directiva y ahí empecé a participar, no tenía mucha idea de la importancia gremial de la institución, conocía solo la parte de fomento de la zona; me gustó la actividad y seguí trabajando; el año pasado me invitaron a participar como consejero en la Federación Rural y fue en ese momento que la actividad gremial empezó a tomar más importancia para mí, trascendiendo lo local. En el Consejo, se tratan temas mucho más variados, a nivel nacional y también requiere mucho más tiempo y trabajo.

Ser candidato a la vicepresidencia de la Federación Rural, ¿incluye una gran responsabilidad?

Sin dudas que sí; implica una gran responsabilidad, pero fundamentalmente más dedicación; gran responsabilidad, también, conlleva ser consejero o presidente de la AFRV, la diferencia, creo, está en la cantidad de tiempo que uno le debe dedicar.

¿Cuáles son las expectativas en caso de dirigir dicha institución?

Las expectativas consisten en lograr los fines por los que se viene trabajando, en mi caso desde el Consejo, actualmente; mejorar algunos aspectos en cuanto a la comunicación con las instituciones federadas y por medio de ellas con los productores, además, por supuesto, de los temas de preocupación para el sector que irán surgiendo, pero lo resumiría en lograr que la Federación Rural sea un mejor instrumento aún de lo que ya es, para defender los intereses del sector agropecuario.

A pesar de su juventud, ¿considera tener deudas pendientes con sus objetivos?

Si, por supuesto, creo que la edad no es excusa para el cumplimiento de metas y no todas las cosas terminan saliendo como uno quiere, pero, no solo las metas importan, trato de poner mucha atención en el camino.