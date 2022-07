No compartimos la visión del ministro

A propósito de la visión de la fiscal sobre los dos policías que persiguieron a un motonetista en -Durazno hace casi un año atrás, ocasión en que el motonetista fugado, que conducía una moto prestada, chocó y falleció días después.

La fiscal argumentó que el hecho no revestía una gravedad que justificara la persecución y sostiene que los policías no actuaron de acuerdo al reglamento que los mandata.

A raíz de este hecho hemos escuchados argumentos incluso del ministro del Interior, apoyando el accionar policial y refiriéndose a la posición adoptada por la fiscal del caso que consideró lamentable.

Es más el profesional del sindicato policial que defiende a los policías, también condenó la decisión fiscal que pidió condena para los policías por “abuso de funciones”.

Dijo el defensor que de prosperar este argumento habrá que recorrer todo el país para decirles a los policías que no pueden perseguir a un delincuente, porque pueden terminar siendo acusados ellos de lo que le pase al fugado.

Con todo respeto no compartimos la posición del ministro. Nada justifica la acción policial. Nos preguntamos ¿Qué pasa si el motonetista que conducía una moto ajena, seguramente sin llevar consigo la propiedad y demás, se asustó y trató de fugar? Claramente no se trataba de un delincuente, salvo que tenga antecedentes.

Se dijo que la persecución se decidió debido a que la moto tenía escape libre. No entendemos porqué esto no constituye una falta en lugar de un delito. Nunca justificaremos el accionar del motonetista, pero tampoco el accionar policial.

Pensamos que la cuestión está en la formación policial. En estos casos entendemos que sería razonable tomar la matrícula, tomar una fotografía o un video de quien fuga, aunque admitimos que desconocemos las normas legales al respecto.

Cuando el ministro y el asesor legal recurren argumentos extremos para apoyar el accionar policial, vemos que nuevamente se trata de ver sólo la parte de la película que beneficia. Estamos de acuerdo en apoyar a los buenos policías, entendiendo por éstos a quienes obran dentro de la ley.

Nunca apoyaremos y defenderemos a quienes obran fuera de los reglamentos. El ministro entiende que de derogarse los artículos de la LUC que establecieron el criterio de legítima defensa presunta, se estaría privando a la policía de una herramienta fundamental.

No estamos de acuerdo. La cuestión está en la formación del policía, en el conocimiento de sus derechos y en la fiscalización de las normas.

A.R.D