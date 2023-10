Matías Rocha, médico y precandidato a diputado

En la jornada de ayer, Matías Rocha realizó el lanzamiento formal de su precandidatura a la diputación por la lista 10 del sector Vamos Salto del Partido Colorado. De todas formas, la charla con EL PUEBLO fue previa a esta instancia, lo que nos permitió conocer parte del pensamiento del dirigente político en temas centrales.

– Se nos ocurre que preguntarle a un médico sobre su vocación de servicio debe ser algo redundante, ¿pero por qué desde la política?

– Creo que no busqué la política en mi vida, la política me llegó a mí. Soy médico, hice medicina intensiva, hice el posgrado de gestión hospitalaria, me estaba dedicando en la función de lo que es ASSE en la región norte como adjunto, trabajando mucho en lo que son macro proyectos para esta región, digamos que esa era la función más social que estaba teniendo en este momento. En lo que tiene que ver con la política, siempre estuve muy ligado al Partido Colorado por herencia familiar, por mi padre, y por convicción. Hace unos meses atrás recibo una invitación porque se estaba conformando la lista 10 por el Partido Colorado, una mañana aparecen Andreína y Enzo Paique para invitarme a esta lista, que venía con la idea de renovar, no solo las caras sino también con nuevas ideas, algo cuya ausencia a veces lleva a quejarse de la política. Empezó siendo una lista buscando referentes de manera horizontal, sin liderazgos de lo que pudieran ser posibles candidatos a la diputación. Se empezó trabajando con ideas, proyectos y con ganas, hasta que en un momento se vota por la mayoría que yo vaya como candidato a la diputación. No lo esperaba, pero me gustó mucho la consideración del grupo y de la gente, así que asumí esa responsabilidad de representarlos para esta interna.

– ¿Cuáles son sus principales preocupaciones que pueda trabajar desde un cargo de diputado?

– La diputación te proporciona más herramientas. Yo estaba avocado más a lo que es la salud de la región, pero creo que la diputación abre un abanico muy grande de posibilidades para contribuir con la sociedad, con Salto y el país. Una de las cosas que no escapa a nuestra atención y que no es menor, que hoy nos preocupa y nos ocupa es la desocupación. Salto se encuentra en casi un 14% de desempleo, 40% de informalidad, y cuando uno mira eso se da cuenta lo preocupante que es. Hoy miraba los indicadores y un 28% de la gente menor a 30 años está desocupada, por lo que desde la diputación lo que pensamos hacer es encaminar diferentes estrategias políticas y de legislación para enfrentar este problema.

– ¿Qué es lo que podría hacerse desde la diputación para cambiar esa realidad que usted observa con preocupación?

– Hoy en Salto hay 200 microempresas que se dedican al rubro de la alimentación en negro, panaderías son alrededor de 300, lo que decía, parte de lo que es el 40% de informalidad. La forma de combatirlo es a través de una batería de propuestas, pero mucho de lo que me he encontrado al conversar con la gente es, por ejemplo, una pequeña rotisería, donde capaz tenés a un ama de casa y a su marido trabajando en la producción de alimentos en negro, pero esa misma gente obviamente tiene la necesidad de trabajar, la forma de combatirlos no es cerrarles el negocio sino que lo mejor sería legalizar esa empresa ante la DGI y el BPS, pero que no aporte hasta que esa empresa realmente dé ganancias. Entonces, para reactivar la economía, tenemos que comenzar activando esas pequeñas empresas. Que pasen a ser legales y formales así pueden ser controladas por el Estado y a su vez que esas personas se puedan sentir seguras.

La Ley de Inversiones está propuesta para las grandes empresas, no para las pequeñas. Capaz una familia comienza con una panadería, un horno te vale 7 u 8 mil dólares y no lo puede comprar, pero si esa empresa es legal, también podemos fomentar lo que es la ley de inversión para pequeñas empresas, y de esa manera esas personas podrán comprar el horno que necesitan a una menor tasa de interés, y de esa forma lograremos que la economía comience a circular dentro de la formalidad. Obviamente que pueden haber muchas otras formas de combatir el desempleo y el informalismo, pero seguramente esta pueda ser una forma rápida de combatirlo. Lo que queremos es trabajar con esas pequeñas empresas.

Otro tema que nos preocupa tiene que ver con lo que es la fijación de precios, los que son puestos por 7 u 8 empresas grandes en Uruguay, y a eso no escapa el shampoo, el jabón, la pasta de dientes que tienen un 400% de ganancia sobre el producto. Eso es lo que determina el precio y nos da las diferentes variedades de precio en el mercado. Así que si se estimula lo que es la micro importación, haremos bajar esos precios y volvemos sobre el eje principal de nuestro pensamiento, reactivar la economía interna de Salto.

– En materia de política de frontera se han presentado hace año y medio varios proyectos de ley con propuestas concretas de Cabildo Abierto, del Senador Sergio Botana y otro del Senador Germán Coutinho que se encuentran encajonados por el gobierno, ¿su idea sería impulsar estas propuestas desde una posible diputación?

– Totalmente, como lo que propone el Senador Coutinho de eliminar el IVA a la canasta.

– ¿Está de acuerdo con la medida del cero kilo?

– No creo que sea la manera adecuada de combatir esta situación en la que estamos, la mejor manera es bajando los precios de los productos, no hay que castigar a la gente. El mejor ejemplo que podemos encontrar es la nafta, que es el principal motivo de migración del salteño a Concordia. Hoy con el descuento del 40% más lo que están haciendo algunas tarjetas, prácticamente en los últimos días se ha visto un aumento en la venta de los combustibles en Salto. Eso quiere decir que cuando el precio se empareja a los precios que ofrece Concordia, la gente deja de ir. Si eso lo logramos hacer en la mayoría de los productos, desestimulará que la gente cruce a Concordia a comprar. Y tengo claro que la forma no es castigar a las personas, la mejor forma es darle competitividad al mercado para que la gente pueda tener opciones de buscar e ir por el precio más barato.

– Lo maravilloso que tiene la política es que alguien se especializa en medicina y se termina volviendo en un especialista en economía (risas)

– Eso es buenísimo, te abre un abanico muy amplio de visiones, una vez es la economía, otra vez es la salud, el medio ambiente.

– Mencionó al inicio de esta charla su preocupación por el desempleo en el sector de la juventud, ¿cómo podrían encaminarse las soluciones a la problemática de los jóvenes?

– Nos preocupa la desocupación que hay en Salto, y como mencioné, sumado a eso tenemos un 28% de los jóvenes menores de 30 años que viven en Salto que están desocupados, y la mayor parte de la gente que trabaja en Salto lo hace en el sector agropecuario seguida por la parte de comercio, y si el comercio no se reactiva ni se estimula, no podemos generar fuentes de trabajo. Hay otro tema que es una realidad, vas a buscar trabajo y en muchos lados te dicen que tenés que tener tantos años de experiencia, pero siendo joven, ¿cuándo vas a conseguir los años de experiencia que te reclaman? Debe haber alguna forma para estimular a las empresas, quizás disminuyendo los aportes o subsidiando a las empresas o a los comercios para que contraten a esa gente joven, como forma de armar un abanico de posibilidades y pueda haber una apertura a la salida laboral de las personas jóvenes. Hay un falso concepto de que el joven no está capacitado para cierta función y eso es totalmente erróneo. El joven suele tener muchas más ganas de hacer y la edad no debe ser una limitante.

– ¿Cómo ve hoy la situación del Partido Colorado en el país?

– El Partido Colorado es un partido que viene desde hace muchísimos años con una gran historia que le precede, la mayor parte de su existencia desde el gobierno implementando las ideas del Batllismo que han construido lo que es el Uruguay moderno y que se ve reflejado en la sociedad que tenemos. Hoy lo veo como un partido renovador, con sus ideas y valores claros. Lo que puedo decir desde lo personal y de lo que me lleva a involucrarme en esta lista 10 tiene que ver con esas ganas de hacer, y no se trata de quien encabece con una candidatura esta lista sino que se trata del grupo humano que está a mi lado caminando juntos.

– ¿Visualiza alguna forma que permita levantar electoralmente al Partido Colorado en todo el país?

– Deberá pasar por múltiples decisiones y opciones que lleven a eso, pasa por la candidatura, por las propuestas que muestren ideas claras y nuevas de la visión que tenemos del país, mostrar resultados. Por ahí pienso que puede ayudar al mostrar lo que viene haciendo el Partido Colorado. Puede que haya quedado golpeado de lo que fue aquella crisis en el 2002, al menos eso dicen, pero cuando nos decidimos a hacer reuniones siempre somos muchos los colorados que nos sentimos convocados y concurrimos. Para donde vayas siempre encontrás colorados. De todas formas, serán las urnas las que nos digan el año que viene realmente cómo estamos.

PERFIL DE MATÍAS ROCHA

Está en pareja, tiene un hijo de año y medio.

Es del signo de Sagitario.

De chiquito quería ser médico.

Es hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Estudiar electrónica.

¿Una comida? La pizza.

¿Un libro? Cualquiera de Yuval Noah Harari.

¿Una película? Prefiere las de acción.

¿Un hobby? Trotar, hacer bicicleta y la lectura.

¿Qué música escucha? Rock uruguayo y el rock de los 90.

¿Un día de la semana? Los domingos.

¿Qué le gusta de la gente? Que haya empatía, es lo que fortalece la interacción entre las personas.

¿Qué no le gusta de la gente? El egoísmo.