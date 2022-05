Juan Ramón Dávila con EL PUEBLO y el Albion de las tres derrotas y último en la tabla

-Viene complicada esa mano…

«Y sí. Estamos últimos. Perdimos los tres partidos. Pero tampoco hacemos de esto, un drama, porque no es la primera vez que arrancamos mal y terminamos bien»

-Es como una marca registrada de Albion.

«Sin ir más lejos, el año pasado. Hasta la sexta fecha no habíamos ganado. Ganamos recién en la séptima y después el equipo se acomodó, para ir amoldando de a poco. Hay cosas que yo tengo en claro»

-Por ejemplo…

«No armás el equipo de un día para el otro. Sobre todo en el caso nuestro, existe una cuestión fundamental: la juventud de este plantel. Debemos tener un promedio de 22 años, algunos jugadores que se integraron para esta temporada.

Empieza el campeonato y no siempre respondes. Siempre alguna duda se plantea. Si no es con respecto al jugador desde su aporte individual, es el funcionamiento del equipo.

Lo bueno es que en el aspecto anímico no nos caemos»

-Seguramente que tendrás razones para comprobarlo.

«En el plantel de Primera División de Albion, tenemos 28 jugadores. No bajamos de 23 y 24 en las sesiones que hacemos en la semana.

Vamos jugando tres fechas y por eso decimos que no estamos entregados. Yo a Albion lo conozco bien y puedo trabajar tranquilo»

-Tenes asegurada la función. Tu propia continuidad.

«Lo que ocurre es que somos poquitos. Nadie de los que estamos se iría por los resultados.

Si no se dan es porque somos consecuencia de algo que por ahora no funciona.

No hemos sido una decepción en el rendimiento, aunque se diga siempre que en el fútbol, los resultados son los que mandan»

La validez de ese rescate estadístico que JUAN RAMÓN DÁVILA, suma en EL PUEBLO.

La temporada pasada no está lejos en el tiempo y aquella historia inicial de los seis primeros partidos sin victorias acumuladas.

Al fin de cuentas, Albion siempre ha tenido la piel curtida.

Sabe lo que es repechar.

Es una manera de ir despejando la senda.

O apartando los males de la discordia, para que vaya renaciendo ese mañana….

«A LA REALIDAD DE

ALBION LA CONOZCO BIEN»

-Del rendimiento al resultado. ¿Y entonces?

«Perdimos con Tigre y Chaná 3 a 1, con Progreso 2 a 1.

En el primer partido con Progreso, ellos fueron superiores en el primer tiempo, hasta la reacción nuestra. No pasamos vergüenza ni mucho menos.

Chaná nos llegó poco; perdimos porque tuvieron la eficacia que a nosotros nos faltó.

Nadie nos ha goleado. Dimos laburo a cada uno de los tres rivales.

Hubo cosas a favor y eso es parte de la tranquilidad que podemos sentir y transmitir al plantel»

-Ahora con Palomar. ¿Ganable o para repartir puntos?

«Digo que la clave es empezar a sumar, porque el fútbol también tiene que ver con lo anímico. Cuando hablo de Albion, siempre termino en lo mismo: valorar al jugador, por ese sacrificio que siempre aparece.

Hacemos lo que está a nuestro alcance.

Si mi equipo está en la B, yo quiero subir.

El que no lo diga o no lo siente así, miente. Pero cada uno es parte de una realidad y yo a la realidad de Albion la conozco bien. Por eso se, hasta donde lo nuestro es posible y hasta donde no.

Sin engaños hacia nosotros mismos, pero que vamos a ir dejando todo, de eso no hay dudas»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-