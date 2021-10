No al vil precio de la necesidad

Todas las crisis representan por contrapartida oportunidades. Esta frase que hemos escuchado reiteradamente, creemos que merece al menos una explicación. En épocas de crisis, es fácil vender “al precio de la necesidad”, pero no mirando a la cara a quien vende. Cuando a una sociedad o a un país, lo domina por completo el mercado, vaya si habrá

“oportunidades”, aunque generalmente estas significan dejar a familias y a veces hasta países enteros sin sus bienes o lo que es peor aún sin parte de su soberanía.

Si a principios de marzo del 2020, recientemente asumido el nuevo gobierno, se preguntaba a la población del país, ¿Cuál es su mayor preocupación? No tenemos duda alguna, era la seguridad, la proliferación de la delincuencia.

Pocos días después la situación cambió y a la misma pregunta no dudamos de las respuestas mayoritarias: la salud y dentro de ella en especial la pandemia, preocupación que llega a nuestros días.

Pero aunque la preocupación mayoritaria no sea la misma en todos lados, en una cosa se coincide. En momentos en que la pandemia parece retroceder en el mundo, la mayor parte de la población al menos empieza a sufrir las consecuencias económicas.

Es que también la mayor parte de la población se ha endeudado, por necesidad, al quedar sin trabajo o ver reducidos sus ingresos y hoy debe hacer frente a una situación que en condiciones normales no hubiera contraído.

Vaya si habrá oportunidades entonces, pero no somos de los que entiende que lo mejor a hacer en estas situaciones es “aprovecharlas”, comprando al vil precio de la necesidad, como diría el prócer José Gervasio Artigas.

Somos de los que pensamos que los buenos orientales tratan de ayudar primero a salir del pozo a sus conciudadanos. No entendemos cómo se fomenta la “oportunidad” a cualquier precio, vale decir sin detenerse a mirar más allá de la situación.

Nada tenemos contra quienes ofrecen su negocio, legal, y debidamente reglamentado. Nada tenemos contra la multiplicación de las financieras, pero esto no significa que nos guste. No queremos compatriotas, ni menos extranjeros carroñeros, que se aprovechan de las necesidades en que se encuentra la mayoría de la población.

Oportunidades si. Creatividad si, pero nunca al vil precio de la necesidad. Vale decir que creemos en el trabajo honesto y justo de los uruguayos y no en las “oportunidades” generadas por las penurias de otros.

A.R.D.