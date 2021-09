Para el «Coqui» Burutarán, la cuestión es esencial, porque sabe que «todo debut significa un riesgo, porque además en casos como estos, uno no sabe muy bien qué tipo de rival tendremos enfrente. Será cosa de ir descubriendo»

El hecho es que, desde las últimas semanas, entre el propio Joaquín y Maximiliano Summers, un fin saliente: ajustes del funcionamiento sobre la base de los intérpretes resueltos. A esta altura de los tiempos, no hay tanto misterio para exponer.



El torneo de la Primera División Amateur tenía previsto su inicio sobre el final mismo del mes de julio. Todo lo que pasó en materia jurídica, hasta que el pronunciamiento contra Frontera Rivera Chico, allanó el camino para que la luz fuese iluminando el túnel para salir a la cancha de una vez por todas. Una espera casi torturante.

…Y AHORA QUE LLEGÓ

«Hubo que hablarlo cuando fue necesario, porque después de todo esas postergaciones no fueron por responsabilidad nuestra. Lo peor que podíamos hacer era desconcentrarnos. Sabíamos que el momento tenía que llegar».

Basáñez se le planta enfrente a Salto Fútbol Club.

En no tan lejanos tiempos como jugador en Montevideo, JOAQUÍN BURUTARÁN enfrentó a más de un rival que el tiempo de hoy, se suma a la Primera División Amateur y aunque los planteles se modifican, algunas raíces clubistas se alinean al mandato histórico. Ahí están los casos de Miramar Misiones, Basáñez, Bella Vista, Huracán Buceo….

RAZÓN DE ETAPAS

El martes de agua y agua, anegándose el campo de juego del Parque Juan José Vispo Mari. Un espacio a cuenta de la incertidumbre. ¿Qué condiciones para afrontar el partido? Claramente no serán las mejores. El DT lo sabe.

«Uno no podría dudar del estímulo que esto significa para los que estamos aquí. Claro que uno quisiera que todo sea inmediato. El nivel que el equipo alcance o el ascenso. Pero en el primero de los casos, bien se sabe que ninguna respuesta es automática, sino que es un proceso va pasando por la evolución que uno pretende. Podemos tener una idea táctica madre, pero también el manejo de variantes según la circunstancia o el rival. ¿Ganar de arranque? – Nada mejor que eso. La ilusión juega, pero hay que ir siendo respetuoso de las etapas que se irán planteando.

Lo bueno es que llegamos con esa misma idea afinada y de semanas a esta parte, tenemos algo más que la base del equipo- A la confianza la tenemos, pero el hecho es que se tiene que traducir en el producto que se alcance. Ese es el objetivo al que vamos»

-El «Coqui» de la Dirección Técnica de Salto Fútbol.

La hora se vino y llega.

Más allá del clima pateando en contra…este Salto tendrá que ir clareando.

¿Qué otro fin, más allá de ese fin?

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-