Ninguna fantasía, cuando la realidad manda.  ¿Qué tantas razones del Salto potencia en la selección que fuese?

«Cuando se habla de selección y de lo que Salto ha conquistado en los últimos años, siempre es del caso plantear como razón fundamental: el trabajo que surge desde los clubes y las condiciones con que los jugadores llegan a la selección.

Es verdad que la selección recoge el aporte de los clubes, a partir de criterios válidos. No solo es un tema de jugadores, sino de logística, de entorno y organización desde la Liga»

(Luis Alberto Arreseigor, presidente de la Liga Salteña de Fútbol).

****************

«No me puedo quejar. Ni nosotros como Cuerpo Técnico ni los jugadores. A esta altura del campeonato y después de ese primer logro en el Litoral Norte, digo con franqueza que el combinado tiene lo que tiene que tener. Antes de llegar a la selección, cuando se habla lo que hay que hablar, no solo se coincide en lo básico, sino también en lo que se puede agregar para mejorar la cuestión general. No solo tener el respaldo de los neutrales de la Liga, sino la buena onda que parte de los clubes en materia de colaboración. Por eso, si hubo necesidad de ir a la cancha de Ferro, fuimos a la cancha de Ferro. Es solo un ejemplo»

(Franco Junior Aliberti, el último y reciente Director Técnico de la selección mayor).

*****************

Es del caso recrear ambos enfoques. Del presidente de la Liga y del estratega porque en buen romance ofrecen una síntesis a la medida de este tiempo a favor de las selecciones. No solamente el fenómeno se plantea en mayores, también en el Salto juvenil, sea la categoría que fuese.

De última, Salto Campeón del Litoral Norte y la Sub 18, vicecampeona en Sub 18. Ya en el Interior, la Sub 18 superó la semifinal batiendo a Lavalleja y los mayores no, pero a la cuenta del seleccionado de Aliberti, aspectos que surgieron puntualmente a favor.

Es verdad que de años a esta parte, Salto ha alcanzado notable protagonismo de sus combinados.

La caída ante Lavalleja dejó clavada la espina, porque es cosa cierta: Salto se acostumbró a ganar. O a llegar a la final. Por eso la palabra decepción pega el cimbronazo. O agrieta la herida.

NO SOLO UNA RAZÓN

De lo que no hay dudas: Salto prolonga la condición de yacimiento de jugadores de fútbol. Existe RIQUEZA INDIVIDUAL.

La Sub 15 y Sub 18 por ejemplo, es una variante permanente de generaciones. El recambio parece no alterar el producto.

Mientras en mayores, tanto el año pasado como este, con ausencia casi total de jugadores de Universitario y Ferro Carril; sin embargo, la vigencia no se expone a la fisura. No juegan 20, pero aparecen 20.

Tan solo a manera de ejemplo: sin Jorge Fleitas, Rodrigo Dos Santos y Rafael Paiva para el arco, sin embargo Salto en 10 partidos, recibió sólo 6 goles.

De lo que no hay dudas finalmente: el amparo a las selecciones.

Todas parecen (o son) reguladas por una idea en pro de la contemplación de las áreas esenciales. El resultado ha venido siendo consecuencia de múltiples factores.

No es necesario agitar ninguna fantasía argumental. Porque la realidad es la que manda.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-