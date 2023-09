Nicolás Viera, Diputado interpelante por caso CTM

“Si para el gobierno todo estaba bien en Salto Grande, ¿por qué renunció Albisu?”

Este jueves estuvo en nuestra ciudad Nicolás Viera, Diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio (FA), quien será el miembro interpelante del llamado a sala a Francisco Bustillo, Ministro de Relaciones Exteriores y a Azucena Arbeleche, Ministra de Economía y Finanzas, debido a las denuncias que se han realizado sobre la gestión de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Viera dialogó con EL PUEBLO en conferencia de prensa donde estuvo acompañado por Luis Alonso antes de reunirse con la Mesa Política del FA.

IRREGULARIDADES EN RECURSOS PÚBLICOS

“La intención que tenemos –comenzó diciendo Viera- es poner en conocimiento de nuestro trabajo a la sociedad salteña porque nos parece que es imprescindible comunicar cuál es el cometido central de esta interpelación. También tendremos una reunión con la Departamental Política del FA para intercambiar y ponerlos en situación de esta interpelación que vamos a estar desarrollando el próximo martes 3”.

“Se están dando situaciones de irregularidades en el uso de los recursos públicos. Irregularidades en el ingreso de personal que se ingresa como de confianza pero que en realidad va a lugares que deberían estar siendo cumplidos por funcionarios dentro de un escalafón, y por tanto, con un régimen de concurso o de sorteo o de otro método de selección, y que tienen además en común que son todos militantes políticos de la lista 404 de Aire Fresco y también de Vamos Salto del Partido Colorado”.

“Apuntaremos en la interpelación a encontrar las responsabilidades políticas de todos estos hechos que además no solo se están dando en Salto Grande sino que también comienzan a aparecer casos de similares características en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y por tanto, buscaremos saber cuál es el contralor que el Ministerio de Economía ejerce sobre esos más de mil millones de pesos anuales que se vuelcan a la Delegación Uruguaya en Salto Grande. En ese camino creemos que desde Torre Ejecutiva, particularmente el Presidente de la República y el Secretario de Presidencia Álvaro Delgado, son los responsables políticos de haber nombrado a Carlos Albisu como presidente, y también a los demás integrantes de la Delegación. Por eso creemos que con la renuncia de Albisu no se termina el problema, los cargos siguen estando, los responsables políticos de la Delegación, tanto Arcieri como Irigoyen, permanecen y han tomado decisiones junto con Albisu en la CTM. En ese sentido, nuestro interés es lograr tener transparencia en todo este proceso. Que esta interpelación además nos ayude como sistema político a mejorar los contralores que naturalmente requieren estos organismos binacionales”.

GOBIERNO PARALELO A LA INTENDENCIA

“No nos conformamos con la renuncia de Albisu, vamos a buscar, en primer término, que cesen los contratos de todos los funcionarios que ingresaron. Para eso, necesitamos saber cuántos son. Tenemos un pedido de informes que nos respondieron a medias, pero una de las preguntas que respondieron, el propio Albisu es quien firma en el año 2021, nos informaba de que habían 36 ingresos de designación directa. Después de eso sabemos que hubo más ingresos, y sabemos también que se generaron ascensos escalafonarios de manera arbitraria sin ningún tipo de selección ni concurso interno, y eso también lo queremos consultar, y ver si realmente existen esas irregularidades”, lo que para el Diputado Viera “le está costando al Estado uruguayo 2 millones de dólares anuales por haber ingresado a toda esta plantilla de dirigentes políticos” para “usarlos de trampolín político en el caso del doctor Albisu para ser candidato a Intendente de Salto, porque lo que se generó en CTM, y no nos cabe ninguna duda, es un gobierno paralelo a la Intendencia de Salto”.

“En Salto Grande no existen regalías, el Presidente de la República se equivocó, lo que en cambio existe es el pago de peaje sobre el puente que tiene una forma de gestionarse. A través de la recaudación se quita el costo de mantenimiento de la obra del puente y lo que queda se divide en dos”, lo que “ronda el millón de dólares anuales, y es eso lo que se utiliza para realizar las diferentes donaciones de manera totalmente arbitraria”, porque “hay denuncias que nos están llegando por esto de la interpelación donde hay instituciones que se están quejando porque como no son amigos de Albisu, no recibieron donaciones”, por lo que “nos parece que no sea un criterio de buena administración pública”.

“Respecto al pago del peaje, hay unas cuantas dudas para preguntarle a la Ministra de Economía, porque esa plata no pasa por el Ministerio de Economía, esa plata no se computa como presupuesto de CTM”. Entonces, “¿a dónde va? ¿Cómo se gestiona? ¿Cuál es el criterio? ¿A quién se le rinde cuentas? Todas esas preguntas están sobre la mesa, al igual que preguntarnos, si para el gobierno todo estaba bien en Salto Grande, ¿por qué renunció Albisu?”, concluyó.