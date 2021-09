Nicolás Morales es una banca defendiendo; Bentín va y viene

Este Salto Fútbol Club, uno por uno

La tarde en que debut se planteó para Salto Fútbol Club, con el empate 0 a frente a Basáñez. Desde EL PUEBLO, del puntaje al concepto en cada caso.

1- Mal.

2- Regular.

3- Bien.

4- Muy bien.

5-Excelente.

JORGE FLEITAS (3)- Lo que le vino no fue mucho y resolvió sin complicaciones. Más de una pelota descolgada con eficacia y sin dar margen a rebote alguno.

MICHELL PALACIO (3)- No solo que fue sólido ejerciendo marca, sino que tiene sentido de la oportunidad a la hora de aprovechar el callejón libre y mandarse. En la recta final, con menos proyección.

NICOLÁS MORALES (4)- Cumplimiento vital del sanducero en toda la línea. Riqueza técnica para prevalecer en el anticipo, pero además, rueda de auxilio para el que fuese. Tiene personalidad de recursos. De los más aptos.

CHRISTIAN LUNA (3- Al fin de cuentas, la dupla de centrales fue parte de la solidez. Complemento de los dos. En el caso de Luna: tampoco falló.

FRANCO MATÍAS BENTÍN (4)- Es difícil que fracase, porque aptitudes no le falta. Como tiene potencia aérea, se atreve con generosidad y hasta dispuso de alguna chance a favor en los metros finales.

EMANUEL FRAGA (2)- Arrancó «vendiendo boletines». Como para ganarse la titularidad. Hasta que fue perdiendo vuelo y Burutarán optó por la variante.

ALEJANDRO PINTOS (3)- Raspador por excelencia y para rescatar pelotas no anda con vueltas. Cuando se lo propone, es lo que es: un influyente.

BRIAN SABAÑO (2)- Con desniveles. Con ausencia de continuidad. Tendrá que marcar evolución, porque además quedó la duda abierta: ¿qué función es la que le cabe?

JUAN RAMÓN SILVERA (2)- De los que alcanzaba gravitación, hasta que de última, la intencionalidad en la infracción. Directo al rival y expulsión también. El final no querido. Ni por él ni por el equipo.

DARÍO GIOVANONI (3)- Es diablo. Va a todas. Pero además no le falta coraje para la búsqueda ofensiva. Buenísimo primer tiempo. Menos influencia en el segundo. Ya con la resistencia física limitada.

EMILIANO MACIEL (2)- Primero la rotación de movimientos. Después se estacionó y concluyó en medio de apagones. Nadie le negará condiciones. Está obligado al repunte. Tiene con qué.

BRAIAN ALBÍN (2)- Un par de insinuaciones por derecha y alguna perspectiva de sociedad en los metros finales. Fue eso. Quedó en el amague.

AGUSTÍN PINTOS (2)- Le faltó tiempo para alcanzar más sólida respuesta. La pelota le llegó, sin espacios para meter la velocidad. Ese es el argumento clave en el «Meco». Y no pudo.

GINO SANDIANO (2)- A media agua. Sin definirse en el funcionamiento. Se puso a laburar por el medio y no pisó las «18» rivales. ¿es definitivamente más de lo que fue?