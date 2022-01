«Nico» Sánchez: ¿cuáles el futuro que llegará?

24 de enero. No fue un día más para NICOLÁS SÁNCHEZ. El golero juvenil campeón con Universitario y selecciones salteñas, llegó a los 19 años. Pero también con la duda respecto a su futuro, desde el momento que NO continuará en Atenas de San Carlos, club al que se integró a principio del año pasado. Su destino es manejado por un núcleo de contratistas que desarrolla la función en equipo, entre ellos el sanducero, Marcelo Lanzieri.En Salto, el «Nico» no descuida la forma: ni física ni técnica. La cuestión clave es una: sabrá de un nuevo objetivo, siempre y cuando estén dadas las condiciones. Después de todo los 19 años recién cumplidos, no obligan a nueva secuencia si no es la mejor para él. Eso está claro.Por lo demás, Nicolás Sánchez reúne dos aspectos a favor: la base futbolística y humana. Ninguna de las dos está en discusión.