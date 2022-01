«Ni técnicos ni jugadores; nadie me pregunta porque Salto no lo jugará»

«Cuando resolvimos que las selecciones salteñas no jugarán este año en el Torneo de OFI, es porque otras prioridades están planteadas. Lo hicimos saber, para que los delegados supiesen de qué se trataba ese orden de prioridades. Pero además, no tengo problemas en reconocer una situación de hecho: ni técnicos ni jugadores de ciclos pasados, nadie me ha llamado para saber si era posible variar lo resuelto. Nadie me pregunta porque Salto no lo jugará. Podría hablar de solo un jugador con pasado en la selección mayores. Pero a nivel de técnicos o de integrantes de equipos de sanidad, nadie. Esto lleva a pensar que se han entendido las razones y que no es antojadiza esa posición. El Dickinson es prioridad y no solo para ahora. Para el futuro también. Tener un estadio en condiciones, ¿no es un objetivo a favor de todos?»