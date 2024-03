Ni peores ni mejores que nadie

Nuestra democracia uruguaya no es ni mejor ni peor que ninguna, sencillamente es particular, por ahora, y si no la cuidamos corre serio riesgo. Nos explicamos no hemos visto en ninguna otra parte que tres ex presidentes concurran juntos a un programa y se saluden amablemente.

No quiere esto decir que piensen igual, que las diferencias que manifestaron en el pasado ya no existan. Sencillamente significa que somos capaces de dominar los extremismos, los radicalismos y a pesar de las diferencias siempre hay una base que es igual para todos.

“Lo cortés no quita lo valiente”, hemos escuchado muchas veces y estos son los aspectos que a nuestro criterio deben de cuidarse. La gente sigue pensando igual y cada acto eleccionario se define por un escaso margen, porque aquí también existe la “famosa” brecha, entre dos familias ideológicas.

Si alguien cree que ha sido fácil juntar a cristianos y marxistas en el denominado Frente Amplio, o a Blancos y Colorados que forjaron la denominada “patria” en la vereda de enfrente, se equivoca.

Pero existen valores comunes que deben ser preservados y es aquí donde los uruguayos han demostrado que somos capaces de mirar por sobre las diferencias. Son valores que entendemos deben ser conservados, pero jamás relegados, porque hay un tiempo para cada cosa.

También en nuestro país rige aquellos del “acomodo”, del voto por conveniencia o del clientelismo político, lo sabemos y entendemos que es de las cosas que verdaderamente deberían de tenerse en cuenta a la hora de sufragar, pero no es así.

La política uruguaya se ha transformado en un negocio del cual unos pocos viven la vida muy bien y durante mucho tiempo. Otros se la pasan pensando como hacer para “agenciarse” de un buen lugar en tanto cientos de miles discuten y se pelean por ideas que nunca verán aplicadas.

Esta es la realidad de la cosas. Lo bueno se exagera y se promueve muchas veces. Lo malos se esconde, se oculta y se ignora, siempre ha sido así. Los gobiernos pasan unos y otros, con sus aciertos y sus errores y sin embargo los uruguayos pensamos porque así nos lo han inculcado, que somos los mejores del mundo, que “aquí no va a pasar”, que lo que en otros países se enquistó, no lo viviremos aquí porque somos diferentes y no lo vamos a permitir.

La hora llegó hace mucho tiempo, no somos ni mejores ni peores que nadie. Tenemos nuestras particularidades y de nosotros depende que las conservemos.

A.R.D.