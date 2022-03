Hoy es el Dia de la Mujer y la fecha es buena para analizar algunos de los aspectos que entendemos se han adoptado en el camino hacia la plena igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

Como en toda decisión humana creemos que ha habido aciertos y errores en este camino, pero siempre guiados por el mismo deseo de darle a la mujer las mismas oportunidades. Los mismos derechos, que tenemos los varones de esta sociedad.

Y decimos que ha habido aciertos y errores, porque sin duda alguna que el deseo de igualar los derechos del hombre y la mujer constituyen un acierto. Es acertado por ejemplo la denominada cuotificación de hombre y mujeres en la política. Vale decir la exigencia de que en las listas de candidatos políticos haya una mujer, cada tantos varones.

Pero veamos lo que consideramos un error. Esta cuotificación es tramposa, debido a que se sabe que algunas mujeres, de ganar su partido ocuparán otros puestos, que nada tienen que ver con el para el cual fueron propuestas y por lo tanto asumirá su suplente, por lo general un hombre.

Esto explica como a pesar de estas leyes vemos que tanto el legislativo, como el ejecutivo de un gobierno siguen conformados por una amplia mayoría masculina.

Creemos que además no es la mejor forma de reconocer la preparación y capacidad de una mujer, que llegará a determinado lugar no por su capacidad e idoneidad para el cargo, sino por exigencia de la ley.

En definitiva que quede claro, no compartimos la cuotificación, aunque entendemos que es al menos el mejor intento de darle oportunidad a las mujeres.

Otro elemento cuestionado y para nosotros desacertado, es la ley que estableció penalmente el Femicidio, vale decir el asesinato de una mujer sólo por el hecho de este género. Entendemos el espíritu de la ley, pero creemos que si se aplicaran plenamente las disposiciones penales, estos casos tendrán que ser considerados crímenes agravados, por el hecho de asesinar a una mujer, pero nunca una nueva figura como es el “femicidio”.

Entendemos que no es acertado porque de la misma manera habría que legislar para sancionar más gravemente al asesinato de un niño como “infanticidio”, por la sencilla razón que si bien no es una cuestión de género, sí lo es de humanismo pleno.

Reconocer la igualdad de derechos de la mujer es un anhelo legítimo, de una sociedad que trata de manifestarse con plena justicia social, pero hagámoslo tratando de obtener la máxima igualdad.

A.R.D.