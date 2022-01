«Necesitamos delanteros; vendrán de equipos AUF»

En la segunda rueda del Torneo de la Primera División Amateur de la temporada pasado, Salto Fútbol Club reveló una notable carencia ofensiva. Llegar al gol, para convertirse en un sendero sembrado de espinas y a partir de esa realidad, la merma de la ilusión de ascenso.



Por eso, la coincidencia a nivel de directivos y cuerpo técnico: fortalecer a Salto Fútbol Club en los metros finales, sin que surja como un equipo con el gol prohibido.Lisandro Rossi, no elude el tema. Lo aborda, «porque además lo sabemos bien. Necesitamos delanteros y en este caso, vendrán de equipos AUF. Para ser más concretos o dicho de otra manera: no buscaremos delanteros en equipos de la Liga Salteña. La solución no está a nivel nuestro».A cuenta de Salto Fútbol Club, los próximos días serán esenciales, para resolver todo el cronograma en el área juvenil, con Sergio Gustavo Olivera y Luis Lima en la Dirección Técnica. La definición del plantel y el inicio de la pretemporada. Los equipos juveniles de la Primera División Amateur se sumarán a quienes militan en la Segunda División Amateur.A su vez, resta definir el equipo de sanidad, con posibilidad abierta para que se prolonguen en funciones, Manuel Azambuja (Médico) y Alvaro Lapeira (kinesiólogo).