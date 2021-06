Necesita una explicación

Tres expertos en materia portuaria se han pronunciado en relación al acuerdo al que han llegado el actual gobierno nacional y la empresa belga Katoen Natie coincidiendo en una cosa: el acuerdo ofrecido por el gobierno a la empresa significa conceder a la empresa un monopolio privado, de los contenedores durante 60 (sesenta) años.

El contrato que tiene la empresa Katoen Natie, a través de su firma TCP, vencía dentro de diez años y el gobierno accedió a extendérselo por otros 50 años, explicaron Jorge Polgar, Martín Valicorba y Darío Burstin.

Lo más preocupante han explicado los expertos, es el hecho de que como empresa privada, prácticamente no tendrá control alguno. El cangrejo debajo de la piedra es que existen demandas multimillonarias de la empresa que maneja gran parte de la operativa del puerto de Montevideo las que la empresa estaría dispuesta a retirar al firmarse este acuerdo.

Desde el gobierno se ha señalado que dicho acuerdo significaría una ganancia en materia de eficiencia de la operativa del puerto, cosa que los expertos niegan y explican por qué y a su vez, a su criterio significaría que la empresa que maneja la mayor parte de los contenedores en estos momentos no tendría competencia al menos por un largo tiempo.

Uruguay ha basado gran parte de su crecimiento y sus posibilidades de desarrollo en la actividad portuaria. Es que un país pequeño como el nuestro, tiene en la exportación sobre todo y también la importación, sus casi únicas posibilidades de producir y vender. Tanto es así que tanto la carne como la celulosa, son productos que provienen del campo y se exportan, porque el mercado interno es prácticamente inexistente.

Prueba de ellos es el gran volumen de exportaciones que muestra el país. Campo y puerto han sido los grandes motores de la economía uruguaya. Hoy hay dos empresas operando en el puerto capitalino, las que compiten tanto en lo que hace a los contenedores en tránsito como a los de exportación e importación del país.

Ambas empresas son rentables, a pesar de que ambas empresas tienen capacidad ociosa. El gobierno nacional ha presentado el acuerdo de marras como una buena noticia y para nosotros está muy lejos de ser así.

Si se confiriera la operativa del puerto una de las dos patas de la economía uruguaya estaría en manos de una empresa privada.

Todo esto requiere una buena explicación y sobre todo en términos entendibles porque por ahora no se ven beneficios para el país, precisamente.

A.R.D