Nastassja, ¡esta salteña delsueño que no deja de atajar!

Se llama NASTASSJA GARCÍA KUROVSKY.

Edad 16 años (30/08/2006).

Los Inicios en Saladero Femenino en el 2017, jugando el Campeonato Preparación. En 2018 ya fue oficial saliendo campeonas de la Copa de Oro y salteñas en Saladero.

Ese año comenzó su camino en la selección sub 13 de Femenino Baby. Alistó en Libertad, sub 16 (baby), siendo ese año sub campeonas.

En el 2020 se prolonga en Libertad Fútbol Club y ese año, en febrero afrontaron un campeonato internacional en Concepción del Uruguay.

La recompensa no pudo ser mejor, desde el momento que alcanzaron el título: fueron campeonas

Hasta que para «Naty» llegaría la hora de jugar en Ferro Carril , ganando la Copa de Plata dirigidas por Sergio Gustavo «Pitufo» Olivera. En el 2021, una manera de prolongarse en la franja, hasta que en el 2022 se integró a Ceibal. Para ella, una temporada cargada deportivamente e inolvidable en títulos: Campeonas Salteñas y Vice Campeonas a nivel de la Organización del Fútbol del Interior.

UNA PASIÓN

DESDE EL ARCO

La buena nueva algunas semanas atrás, cuando Nastassja suscribió el pase, de Ceibal a Peñarol de Montevideo. Un caso para la historia misma.

Nunca antes una jugadora salteña, con vía directa a uno de los grandes del esquema profesional en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Sucede que «Naty» es la consecuencia de la pasión por el arco. No por nada en el 2017 comenzó a entrenar arqueros con Emilio «Bambino» Viera, para luego sumarse a la Escuela a ese nivel, orientada por Gabriel Ximeno y Carlos «Coti» Regueira. En el 2021 en tanto, para ser una más en la Escuela de Luis «Chancha» Lima.

No hay menos que suponerlo: ¡el pase a Peñarol no es un acto generoso de la casualidad y más bien de la consecuencia misma de una calidad auténtica!.

Por eso «Naty» ahora, es una más en Peñarol.

Las tomas gráficas a EL PUEBLO, derivadas desde Rafael García y Verónica Kurovski.

Al fin de cuentas, padre y madre, en tiempos de alegría señalada, más allá de alguna melancolía por el alejamiento. Pero el futuro anda por allá.

Desde ese alguien que ataja sueños, pero no desvía la misión.

La misión de llegar. Y no por nada, una senda en tiempo mirasol….¡también se abre!