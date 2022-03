Narella Baratta: una joven mujer inmersa en el sector hortifrutícola

Por: Jorge Pignataro

“En este rubro es bastante embromado…A veces son muy grandes las inversiones y muy poco el margen de ganancia”

Narella Baratta Trinidad es una joven dedicada a la empresa familiar, empresa que gira en el rubro de la Hortifruticultura. A punto de cumplir 25 años de edad (nació el 27 de abril de 1997), dice que su vida «estuvo siempre vinculada a esta actividad», y entiende sin embargo, que lo más común es que la gente identifique a ese sector como «un trabajo más bien de hombres».

Ella, la joven, la madre de una niña de tres años, la trabajadora a la par del resto de su familia en un rubro en que la mujer no suele tener demasiada visibilidad, es quien protagoniza nuestra sección Al Dorso de hoy:

1-¿Qué recuerdos tenés de tu infancia?

Muchos, por supuesto…Pero siempre vinculados a esta zona donde me crié (zona del Hipódromo). Nunca fui de tener muchos amigos, pero siempre me lleve bien con todo el mundo. A la escuela me llevaba mi mamá, pasábamos a buscar a Romina, una amiga que iba conmigo a la escuela y de ahí, la escuela nos quedaba una cuadra, pero una cuadra de las laaargas (risas). Fui a la Escuela N° 13, que está ubicada en la esquina de Apolón y Concordia. Pero cuando me preguntás sobre mi infancia, imposible no acordarme de mi abuelo, un pilar súper importante en mi vida, todos lo conocían como Cacho Baratta. Él también varias veces nos llevó a la escuela a mis hermanos y a mí, nos llevó al doctor en muchas ocasiones, ya que mi padre durante la semana no estaba porque pasaba la semana vendiendo en el Mercado Modelo, te hablo del viejo Mercado Modelo. Entonces muchas veces y en fechas importantes papá no estaba, ya que su trabajo no lo permitía y era mi abuelo quien se encargaba del personal de la chacra, mi padre era el que viajaba y comercializaba la mercadería. Me crié en una casa donde vivía con mis abuelos, mis padres y mis dos hermanos, los dos son más chicos que yo.

2-Claro, porque esta es una labor que viene de familia, y la sigue haciendo la familia, ¿cómo se compone?

Exactamente, es así. Mi familia está compuesta por mi papá Gabriel, mi mamá Janet y mis hermanos Gabito y Leandro, y hace casi cuatro añitos se sumó mi hija, que se llama Ámber Sofía

3- Pero también estudiaste, ¿verdad? ¿Qué hiciste después de la Primaria?

Sí. Fui al liceo N° 3 de la Zona Este, ahí hice hasta tercer año, después fui a la Escuela de Administración y Servicios de UTU y ahí estudié Administración de Empresas. Luego volví al liceo, al 3 y al IPOLL.

4-Hablanos de tus actividades actuales, ¿cuáles son?

Lo mío es aquí en la empresa, pero en especial la parte de las tareas de oficina. Pero aparte de estar en esa parte administrativa, me gusta ir a ver cómo trabaja la gente en la chacra misma, hay personas que les apasiona su trabajo y la verdad que me encanta ver eso.

5-¿Qué implica en este caso cuando decís “tareas de oficina”?

En cuanto a las tareas de oficina específicamente, implica hacer boletas, hacer las liquidaciones, despachar los camiones que llegan y se van, enviar giros con dinero para otros productores…De ese tipo de trabajo se trata.

6-No es común que mujeres estén vinculadas a este trabajo cuya base es la chacra, ¿verdad?

No creas; o sea, hoy en día cambió mucho. Si bien algunos trabajos todavía la mujer no los hace, como la colocación de nailon en los invernaderos, prácticamente en todo lo demás trabaja la mujer; me refiero a las siembras, a la instalación de los cultivos, a la cosecha, el mantenimiento, todo eso lo hacen también las mujeres.

7-¿Y es más sacrificado para la mujer?

Antes tal vez lo era más…(piensa)…Antes creo que había un estilo de trabajo que era mucho más sacrificado, hoy todo eso cambió, ya está todo más práctico y la mujer trabaja a la par del hombre. Diría que en el caso de la mujer como peón rural, es muy sacrificado, le tiene que gustar lo que hace, soportan temperaturas de muy bajas sensaciones térmicas en invierno y en verano al revés.

8-Hay quienes ven a la gente que se dedica a esto como adinerada, y hablan mucho de que siempre tienen camionetas 4×4 por ejemplo, ¿qué opinión te merece eso?

Yo creo que acá en Salto se da mucho eso de las 4 x 4 porque es parte de la idiosincrasia de nuestro departamento. La gente es muy particular acá y muchas veces el ego la traiciona, lleva a algunos a adquirir esos vehículos muy costosos que no encajan con lo que es la empresa. Es como una cosa más bien «de vidriera». También hay que decir que en algunos casos hay quienes pudieron en su momento llegar a esos vehículos y pagarlos, claro que también porque el Banco les da facilidades al productor, por ejemplo Leasing y demás…

9-Otra de las cosas de las que se habla bastante estos d僘s son los precios. ソPor qu�se da que sube o baja tan de golpe el precio de algunos cultivos?

El mercado funciona de acuerdo a oferta y demanda, eso es bien clarito. Los cultivos acá en Salto se arman por épocas, cuando empieza a aprontarse fruta en uno, se apronta para varios, entonces en una semana puede ser que haya una fuerte producción, aumenta la producción muy de golpe, entonces como algunos son cultivos muy rápidos, intensivos, cuando está pronto para un productor está pronto para todos. Cuando entran dos cajones de más en el mercado se desparraman los costos, caen, pero cuando entran dos cajones de menos, cuando faltan dos cajones los precios se van para las nubes. Pero yo veo que acá este sector va muy mal, lo que es la horticultura en sí va pésimo.

10-Justamente iba a pedirte una reflexión final sobre el trabajo de este sector actualmente, ¿decís que va muy mal?

La situación del sector horticola está en un momento muy particular y en una encrucijada sin salida prácticamente. Tenemos un alto, pero muy alto precio de los insumos, cuatro o cinco veces más que lo normal, aumento de costos a nivel país, y estamos con precios muy residuales. El sector ya hace un par de años que viene trabajando a pérdida y eso nadie lo escucha, nadie le hace caso. Un poco es por culpa del mismo ego del productor de no expresarlo y no plantearlo directamente. A eso nadie hace caso y la situación no perdona, los días avanzan, los años pasan y la gente se va liquidando. Este pienso que va a ser el año de quiebre, porque los costos van a seguir aumentando, vemos claramente la situación del país que ya entró en una recesión, y no le vemos salida para esto… El dólar que en cualquier momento da otro batacazo más y esa sería la puntada final en esta situación, que es real y que nadie hace caso, como si nadie viera que esto se está terminando. Para mí trabajar en este rubro es bastante embromado, ya que depende de muchos factores, del tiempo por ejemplo, a veces son muy grandes las inversiones y muy poco margen de ganancia te queda y desde que empezás a plantar hasta que cosechás, es todo gasto.