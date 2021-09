Nadie les exige nada: solo se trata de jugar

La disfrutable espera del Salto Sub 14 para el segundo partido final ante Florida

Es seguro que, cada uno de los integrantes del plantel Sub 14 de Salto, vivió una semana especial. No es para menos. Después de la imposición por 1 a 0 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, lo de esta tarde en el Parque Dickinson desde la hora 16, bien puede ser el pasaporte a la consagración.

Al fin de cuentas al equipo que orienta Fabricio Martínez, dos resultados le son básicos: ganar o empatar. Y entonces, cabe preguntarse qué destino es posible después del 1 a 0 en campo de juego rival.

Tampoco fue una victoria total y consagratoria: fue una victoria que importó y la consecuencia es inevitable. En la semana, hay que suponer que desde la Dirección Técnica no solo se trabajó en aspectos tácticos, también emocionales.

A la Sub 14 «naranjera» nadie podría exigirle nada que no esté al alcance de ellos y frente a situaciones como estas, solo se trata de jugar para producir el aliento vencedor en un partido que puede meterse en la historia de una generación a la que no le faltan piezas de sostenido valor.

Habrá que aguardar que es Florida en materia de respuesta jugando de visitante y a la hora señalada de Salto levantando la copa, cuál es la senda más viable y menos compleja.

La ilusión por sobre todo del Cuerpo Técnico y los jugadores.

Ellos por sobre todo, más el rol que les cupo a quienes son parte de la orientación en el Consejo Único Juvenil.

Los gurises y ese pasado reciente de ser ganadores en Florida. Un paso gigante pero no definitivo. Con los pies en la tierra y con la razón que ojalá los domine. Un partido para ser inteligentes. ¿Una tarde para la consagración? En la edición del 2017 en categoría Sub 14, Salto también lo fue.

(Foto: página oficial de CONSEJO ÚNICO JUVENIL, Liga Salteña de Fútbol)-.

Al fin de cuentas, una vuelta olímpica no es un hecho fortuito.

Más bien, la suma equilibrada de todos quienes van respondiendo a un ciclo. Cuestión obvia, pero no está demás dejarla en claro.

A LA CANCHA

Sábado 11 de setiembre.

Partido de vuelta. Final. Categoría Sub 14 del Campeonato del Interior.

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Hora de comienzo: 16 hs.

Árbitro central: Luis Enrique Ayala.

Asistentes: Matías Roa Ocampo, Renzo Martín Ferrari.

Veedor: Héctor Coronel.

Resultado del partido de ida: Florida 0 Salto 1.