Nadia Roldán, desde el corazón decano. «Gracias jugadores! Pero los otros, mancharon la historia»

«No voy a esperar ni a mañana, ni a después porque el sentimiento va a permanecer, tristeza enorme, pero agradecimiento total a cada uno de los jugadores y cuerpo técnico. Un cuadro grande, el cual dio todo sin nada a cambio, gracias gurises por darlo todo hasta el final, sepan que no son culpables de nada, hicieron todo lo que pudieron con las pocas herramientas que les brindaron, gracias por defender la camiseta, gracias por darlo todo! Por defender los colores, gracias por aceptar el desafío, gracias por cada práctica a la que asistieron, gracias por cada 90 minutos jugados con la ilusión de sumar puntos, solo a ustedes jugadores gracias!!!

A los otros, sepan desistir, sepan dar un paso al costado, sepan aceptar que la historia se mancha por ustedes, sepan ver que le dieron prioridad a otros deportes, dense cuenta que tardaron en buscar a personas que sentían y defendían la camiseta como nadie, sepan ver cuando algo les queda grande.

No espero respuesta alguna, no espero ni que estén a favor ni en contra, no espero aceptación ni rechazo. Solo espero que se den cuenta, porque ahora, ya es tarde».

-NADIA ROLDÁN-

(Hincha de Salto Uruguay)