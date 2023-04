Nadal y Alcaraz son baja

Por Nicolás Caiazzo

El tenista español Rafael Nadal, lesionado desde el Abierto de Australia, y su compatriota Carlos Alcaraz, número dos del mundo, también con problemas físicos, se ausentarán del Torneo de Montecarlo, que marca el inicio de la temporada en polvo de ladrillo.

“Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera”, afirmó Nadal en un mensaje que publicó en su Twitter.

“No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías”, añadió el español, número 14 del mundo y ganador del torneo en 11 ocasiones.

Nadal, que ya fue baja en Indian Wells y el Masters 1000 de Miami, esperaba volver a la competición en Mónaco como preparación para Roland Garros, pero finalmente decidió retrasar su vuelta. No compite desde el 18 de enero, cuando perdió en segunda ronda del Abierto de Australia frente a Mackenzie McDonald y sufrió una “lesión grado 2 en el psoas ilíaco”.

Alcaraz, por su parte, tiene una artritis postraumática en su mano izquierda y molestias musculares en la columna, según explicó.

«Después de dos meses compitiendo, estoy contento de volver a casa pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias. Tras visitar hoy a mi doctor @drlopezmartinez en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra», informó Alcaraz, segundo en la clasificación ATP.

«Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir», detalló el español, que viene de ganar en Indian Wells y de perder en semifinales de Miami, donde cedió el número uno del mundo a Novak Djokovic.