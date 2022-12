Nadal fue de los primeros en enterarse del retiro de Federer

Por Nicolás Caiazzo

Roger Federer y Rafael Nadal tenían hablada la posibilidad de formar juntos por segunda vez en en

un dobles con motivo de la Laver Cup.

Ya se habían juntado en la primera edición de 2017 celebrada en Praga, Sin embargo, esta vez iba

a ser especial porque era la última en la que Federer se iba a vestir de corto como tenista en

activo.

El suizo, en el programa ‘The Daily Show’ de la televisión americana, ha explicado cómo fue la

conversación en la que revela a su amigo y rival que le gustaría jugar con él una última vez.

«Fue una llamada bastante emotiva porque Rafa fue de las primeras personas fuera de mi equipo

que supo mi decisión de dejarlo. Le dije: ‘Hey, antes de que hagas otros planes, me gustaría que

vengas a la Laver Cup a jugar un último dobles conmigo. Seria increíble porque mi rodilla no está

bien y es el final’. Él me contestó: ‘Oh, sí, Díos mío… Ok, sí, allí estaré, pase lo que pase…».

EL TENIS BRITÁNICO SANCIONADO

Todo acto tiene consecuencias y la ATP se ha tomado su tiempo, pero ha reaccionado con firmeza

a la decisión de la Federación Británica de Tenis (LTA) de no dejar participar a tenistas rusos y

bielorrusos en sus torneos durante el 2022. Una multa de 820.000 libras tendrá que ser abonado

por la máxima entidad del tenis británico, algo que se ha comunicado junto a la advertencia, casi

amenaza, de que si vuelven a incurrir en una decisión como la de este año, sus torneos

desaparecerán del calendario oficial. Esta multa se une a la impuesta por la WTA (615.067 libras) y

deja las arcas de la LTA en una situación precaria, viéndose obligada a renunciar a la organización

de nuevos eventos. El comunidado de respuesta de la LTA ha sido muy duro, diciendo que la ATP

muestra una sorprendente falta de empatía por la situación en Ucrania y que están decididos a

apelar judicialmente esta sanción, según indica la BBC.