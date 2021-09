Nada nuevo bajo el sol

Entre los argumentos usados por el oficialismo para cuestionar el paro de actividades decidido por el PIT-CNT del pasado jueves, escuchamos reiteradamente decir que no cabía adherirse al mismo porque se trataba de un paro “político”.

La afirmación se hacía en referencia al hecho que directa o indirectamente los impulsores del paro adherían al rechazo de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

No es nada nuevo y de allí que el argumento no parece ser de los más valiosos. Que sepamos y hemos vivido unos cuantos paros de actividades, siempre los paros tienen un trasfondo político. Desde el momento que se hacen para reclamar una mejora salarial, para exigir mejores condiciones de trabajos u otros beneficios, el reclamo siempre irá contra una medida política. Por acción u omisión el trasfondo será siempre político y este paro no ha sido diferente.

De la misma manera entendemos que la propuesta al presidente del PIT-CNT para que sea uno de los candidatos a presidente del Frente Amplio, quizás el que cuente con mayores posibilidades de ganar, es para nosotros al menos, algo normal, natural y que le hace bien a nuestra democracia.

No sería diferente si un dirigente del PIT-CNT fuera elegido como representante máximo de otro partido político.

Días pasados sosteníamos que el Uruguay no estaba preparado para aceptar una opinión política, gremial o religiosa diferente a la que se profesa individualmente.

Lo decíamos en referencia al periodismo, porque si un periodista manifestaba abiertamente su predilección por un partido político, inmediatamente los demás partidos políticos y en especial los que se afilian a diferentes corrientes (llamadas de derecha e izquierda), le descalificaban, entendiendo que toda información que diera estaría “teñida” de las ideas que profesa el periodista.

Personalmente no creemos en el periodismo “neutral”, “objetivo”, porque los periodistas son antes que nada ciudadanos y por lo tanto tienen la obligación de dar a conocer sus ideas y explicarlas por qué piensan de esa manera. Podrá gustar o no a su público, pero el mismo respeto que debe tener el periodista honesto hacia el lector, oyente o televidente, lo tienen que tener éstos hacia él, salvo claro está que existan argumentos claros y contundentes para englobarlo abiertamente a determinada corriente de pensamiento.

Que los trabajadores en su gran mayoría – no todos- son votantes y adherentes a la oposición no es nada nuevo y ojalá sus ideas se respeten tanto como las de quienes piensan muy diferente.

A.R.D.