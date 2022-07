«Nada de nosotros, sin nosotros», políticas públicas

«Nada sobre nosotros sin Nosotros» es una frase tomada por las personas con discapacidad en vista de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Busca posicionar a las personas con discapacidad como actores activos de la sociedad, sujetos a consultar, de forma de asegurar sus derechos.

Arq. Irene Barla Zunini. Dipl. en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas. Dipl. en Inclusión Social y Acceso a Derechos.



Quiere transmitir la necesidad de la participación desde el inicio del diseño de las políticas públicas, del grupo humano a quien afecta directamente dicha política. La consulta a las personas afectadas busca que no se realicen las políticas públicas en un marco meramente teórico, sino teniendo en cuenta el territorio donde se la va a implementar. Implica involucrar políticos, funcionarios y la sociedad civil, de forma de optimizar resultados y no malgastar recursos del Estado.

Llevar a territorio las políticas públicas, implica construirla de manera articulada entre los diferentes actores del territorio y del gobierno.

Esta acción concertada, permite realizar intervenciones de acuerdo con las características y condiciones de cada territorio, ayudando a reducir las desigualdades existentes.

Es fundamental promover soluciones que respondan a las necesidades reales de las personas que interactúan e intervienen en el territorio. Como también lo es movilizar todos los recursos disponibles y buscar soluciones promovidas desde la sociedad civil, el sector público o privado.

La colaboración público-privada ya sea social o empresarial, es una forma de movilizar recursos, capacidades y conocimiento. La articulación entre los diferentes niveles de gobierno, sea local o nacional, es clave para impulsar políticas públicas eficientes. Es importante generar espacios que permitan la interacción de los actores que operan en el territorio. El ir a territorio a la hora de diseñar políticas públicas, contribuye a acercar la acción de gobierno a la ciudadanía y fortalecer la democracia.

La voluntad política de sumar la voz de los actores involucrados desde el inicio del diseño de la política pública, ayuda a disminuir los conflictos a la hora de la implementación. Ya que han sido partícipes y han podido ver de cerca el proceso de construcción de la misma. También da la posibilidad de recoger las críticas y tomar propuestas desde el diseño y no luego en la implementación. Las políticas públicas son herramientas del Estado al servicio de la sociedad. Cuando los ciudadanos son consultados y esa escucha es activa, se sienten apreciados, que su voz se tiene en cuenta y se genera mayor confianza. Este compromiso entre las partes, incide en una mayor eficacia política. Muchas veces son los ciudadanos quienes ponen en la agenda del gobierno ciertos problemas a resolver.

Toda intervención debe ser evaluada de forma costo- efectiva y generar un gran impacto. Las políticas públicas definen a un gobierno, son acciones deliberadas para atender diferentes cuestiones aún no resueltas de la sociedad. Las políticas públicas son intervenciones que afectan la vida de las personas por eso deben tenerse en cuenta en su diseño.