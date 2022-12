Nacional y Chaná en 13 años se pusieron la camiseta solidaria.

El pasado martes 20 de diciembre los equipos de Chana y Nacional jugaron un partido amistoso en el Forti con el fin de recaudar alimentos no perecederos para el merendero Los Pitufos del barrio Don Atilio.

Gary Silva, el orientador técnico de Nacional 13 años se expresó de la siguiente manera luego del partido:

“La consigna era sencilla: jugar a la pelota y recaudar alimentos. Más que felices con la respuesta de la gente”.

“Especialmente destacó el compromiso de los gurises (sub 12 y sub 13) y las familias de ambas instituciones, comprometiéndose inmediatamente con la propuesta”. “Más que satisfechos y cada vez más convencido que el fútbol es mucho más que 22 jugadores/as corriendo detrás de una pelota. La solidaridad no se proclama, se practica a diario”.

ONFI OFICINA CERRADA HASTA EL 13 DE ENERO

Las oficinas de la Organización Nacional de Futbol Infantil (ONFI) permanecerán cerradas hasta el 13 de enero, desde el pasado lunes 19 de diciembre no se reciben llamados ni correos. La actividad normal de atención volverá el lunes 16 de diciembre.

13 AÑOS: UNIVERSITARIO EL CAMPEÒN SALTEÑO

En la categoría 13 años, el titulo fue para Universitario dirigido por Gregorio Gallo, ganó el Acumulado y la Copa de Oro, de esa manera se quedaron con el Campeonato Salteño 2022. Posiciones coperas:

Copa de Oro

Universitario 19 (Campeón), Almagro 15, Ferro Carril 14, Gladiador 9, Remeros 8, River Plate 7, Sud América 4, Sol de América 1.

Copa de Plata

Nacional 21 (Campeón), Peñarol 16 (Vice), Progreso 14, Libertad 9, Ceibal 6, Chaná 2, Liga Agraria 4, Salto Nuevo 0.

Copa de Bronce

Salto Rowing 10 (Campeón), Cerro 8, Tigre 5, Deportivo Artigas 4, Hindú 0.