Nacional de Salto, Defensor Sporting, Independiente del Valle.Cuando Sagardía le puso la firma

El pase que surgió y la novedad que se planteó, cuando FRANCISCO SAGARDÍA se convirtió en nuevo jugador de Independiente del Valle de Ecuador. Se trata del juvenil salteño que desarrolló toda la senda del Baby Fútbol en Nacional, hasta que se rubricó el pase a Defensor Sporting de Montevideo. Cuota ejecutiva que no le faltó en los violetas, hasta convertirse en goleador del Campeonato Uruguayo en la categoría Sub 19. Para el «Quico» ahora, una ocasión inmejorable, desde el momento que por primera vez jugará en un equipo del exterior. El Independiente del Valle, no hizo menos que incluir la toma gráfica, de ese momento soñado para el delantero salteño: estampar la firma lejos de casa y bien en el trópico.Habrá que ir palpitando con la acción de quien es parte de lo posible siempre a la hora de la conversión. Un ejecutor más de piolas contrarias que se va del país y nacido en el solar «naranjero». Dos coterráneos que trascendieron en las últimas horas, desde el momento que CRISTIAN PALACIOS pasó a ser un jugador más en la Universidad de Chile, uno de los equipos más icónicos en la historia del fútbol trasandino.

