Nacional 12 años juega hoy en casa por el Campeonato de Clubes de ONFI

La categoría de 12 años Nacional representará a Salto en el Campeonato Nacional de Clubes organizado por ONFI.

Los niños tricolores dirigidos por Hugo Arevalo jugarán hoy en el estadio de Nacional la primera fase del torneo. Allí se armaran dos canchas para jugar dos partidos en simultáneo ya que la serie de esta Zona 3 estará integrada por 4 equipos. Los equipos que integran la serie de Nacional son: Pintadito de Artigas, Huracán de Paysandú y Con los mismos Colores de Bella Unión, vale señalar que solo clasificará un equipo a la próxima ronda.

La venta las entradas anticipadas para ver los 6 partidos es a $ 180, en la jornada de hoy en portería es de $ 200 para los 6 partidos, igualmente se puede abonar la entrada por partido.

LOS PARTIDOS

Los horarios de los partidos para hoy en el estadio de Nacional:

Primera Fecha – 10 hs.

Cancha 1: Nacional vs. Huracán

Cancha 2: CLMC vs. Pintadito

Segunda Fecha – 16 hs.

Cancha 1: Nacional vs. Pintadito

Cancha 2: CLMC vs. Huracán

Tercera Fecha – 19:30 hs.

Cancha 1: Nacional vs. CLMC

Cancha 2: Huracán vs. Pintadito.

