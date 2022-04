Se trata de quienes desde el Club de Pesca impulsan la opción de ser aceptado en la Liga Salteña de Fútbol, para sumarse a la Divisional «C» y con ese motivo la nota en su momento derivada al presidente de la Liga Salteña de Fútbol. Luis Alberto Arreseigor. Ahora se ingresa en un momento de definiciones, desde el momento que la solicitud se va planteando desde casi 20 clubes de los 35 de la Liga, para que de hecho y en función de las disposiciones reglamentarias, pueda convocarse a una instancia que será esclarecedora. Por sí o por no. De acuerdo a la nota elaborada desde el Club de Pesca, se habla de una gestión que tiende a posibilitar el ingreso a la «C», ocupando la plaza que dejó desierta Defensor.



LLENAR UN ESPACIO LIBRE

Por eso es que desde el Club de Pesca se enfatiza en que no se trata de desplazar a nadie, sino llenar un espacio libre. Hay que tener en cuenta que en la menor de las divisionales pasaron a militar 11 clubes, por lo que en cada fecha un equipo permanece libre y son cinco partidos los que se juegan. A esta altura de los hechos, Defensor resignó su plaza y el Club de Pesca pretende completar el mapa de 12 equipos.

En la nota aludida, remitida a Luis Alberto Arreseigor, se consignan algunos aspectos sustanciales que animan al club, por ejemplo el desarrollo de un plan social-deportivo, apuntando la mira a potenciales futbolistas juveniles.

Desde los impulsores se especifica que la entidad contempla determinados fines claves, como disponer de Personería Jurídica, sede social en condiciones y desde el punto de vista deportivo, un plantel resuelto mayoritariamente en su composición.

EL LUNES QUE VENDRÁ

Si entre hoy y mañana se registran algunas firmas más, suficientes para que en la sesión del lunes próximo en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, se le dé curso a la nota y se convoque a una Asamblea Extraordinaria que estará avalando o rechazando el ingreso del Club de Pesca.

La interrogante es esa, mientras se abre una perspectiva en el horizonte: que los clubes de la «B» y de la «C» voten sin más giros el acceso del nuevo club, mientras que cuatro de la «A» parecen convencidos que «no está mal el ingreso para que la «C» complete los dos y se cubra un espacio dejado libre»

Quienes están al frente de la iniciativa no han querido revelar el programa de acción para ellos si es que el club de Pesca es aceptado, pero a esta altura de los tiempos no faltan señales concretas respecto a que es lo que se pretende «y cómo hacerlo».

La ilusión «pesquera» es que a partir de esta temporada 2022, el equipo pueda ser uno más en la Divisional «C», por eso apuntan a que antes de la conclusión del mes de abril, la solicitud tenga respuesta. No hay grises en este caso: por sí o por no.