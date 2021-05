Muy pronto será editado el libro “Washington Benavides – Palabra impronunciada”

Lo que el poeta dejó sin publicar

El escritor y editor uruguayo Diego Techeira, a través de Solazul Ediciones, viene trabajando intensamente en la preparación de un libro que reúne aquellos textos que el poeta Washington Benavides dejó inéditos.

Benavides, que había nacido en Tacuarembó el 3 de marzo de 1930, falleció en Montevideo el 24 de setiembre de 2017.

Respecto a la nueva publicación, cuyo título es “Washington Benavides – Palabra impronunciada”, y que muy pronto saldrá a luz, el mismo Diego Techeira explica:

“Por iniciativa del propio poeta y de su familia, he quedado a cargo de los inéditos de Washington Benavides, los cuales he organizado y compilado con el fin de preservar su trabajo y dar a conocer una importante porción de su obra que no tuvo oportunidad de plasmarse en forma de libro.

Es mi intención publicar el volumen principal de este trabajo recopilatorio, que abarca los años comprendidos entre 1949 y 1963, incluyendo textos de sus libros “El poeta” (1959) y “Poesía” (1963) reincorporados a sus poemarios originales (sendos libros funcionaron más como breves “antologías” que como poemarios orgánicos).

El libro que recoge esta importante recopilación abarca más de 300 páginas y 33 grupos originales de textos.

Sin embargo, me encuentro sin trabajo hace meses y sin posibilidades de financiar por mí mismo la edición. Es por ello que estoy proponiendo una venta anticipada del libro, única manera en que podría editarlo”.

Por esto último es que en líneas siguientes dice:

Hago este llamado a toda persona interesada en acceder a esta importante edición (importante por su composición tanto como por su volumen) y ser parte de quienes la hagan posible con tal apoyo. Quienes apoyen la edición lo recibirán más barato (por supuesto) y, además, un libro de regalo.

Por información y detalles, contactarme a través de estas vías:

• Telefónica: al 096 228 748 (no wapp)

• e mail: solazulediciones@gmail.com

• mensajero de facebook Solazulediciones

DIEGO TECHEIRA

Autor, entre otras obras, de: “La Voz y el Conjuro”: Washington Benavides y su obra (Solazul ediciones 2010), “Tanta vida en cuatro versos” (2013), selección y prólogo de las antologías poéticas “Sansueña” de Washington Benavides (Fondo de Cultura Económica, México, 2016.) y “Transparencias”, de Circe Maia (Visor, España, 2018).