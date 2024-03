Mujica quiere que el próximo presidente y sus ministros donen parte de sus sueldos a un plan social

José Mujica donó alrededor de 400.000 dólares cuando fue presidente (2010-2015).

El expresidente sugirió, además, que presionen a los jerarcas de un eventual gobierno del Frente Amplio a que también dispongan de parte de su salario para ese plan.

“Que empiece por poner una buena parte de su sueldo, que no haga como yo que puse el 80%, pero que agarre a toda la burocracia de confianza y que obligue a que ponga por lo menos un 10% para que pongan en un plan para viviendas”, dijo Mujica durante un acto del FA en La Teja.

“Si el presidente o la presidenta es del Frente Amplio le voy a pedir que no se olvide de los gurises pobres, de las familias deshechas, donde una madre queda tirada con sus hijos y viven en un rancho destartalado”, abundó el exmandatario quien donó parte de su sueldo cuando gobernó (2010-2015) para el Plan Juntos.

Mujica defendió que Orsi o Cosse insten a sus equipos a donar también parte de sus salarios en caso de llegar al Ejecutivo para que no les pasa como a él, que tuvo acompañamiento: «En Casa de Gobierno nadie vino a decirme ‘yo pongo’, porque el órgano más sensible es el bolsillo, no el corazón», contó.

El líder del FA planteó la propuesta con una visión estratégica ya que reconoció que la creación de un fondo de ese tipo no resolverá los problemas de acceso a la vivienda que sufre la población más desfavorecida del Uruguay, pero dará al eventual presidente “el derecho moral de agarrar del pescuezo a los que más pueden».

El lunes, Cosse se reunió con varias cooperativas de vivienda y propuso la creación de una Mesa Nacional de Viviendas para facilitar el acceso a la clase media así como a las poblaciones de asentamientos o a las que sufren daños por inundaciones

Ámbito