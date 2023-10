Empezaré hablando de un cuento para muchos muy conocido. Se llama “Rodríguez” y lo escribió Francisco Espínola. De alguna manera bien puede interpretarse que uno de los personajes es el Diablo, una especie de diablo gaucho, de poncho y a caballo. Un extraño personaje que se encuentra con Rodríguez, un paisano cualquiera del campo uruguayo y trata de conquistarlo (¿convertirlo en un ser malo?, ¿quedarse con su alma?… Tal vez) y para ello le ofrece tres cosas. Son tres tentaciones (aunque a Rodríguez ni lo mueve): mujeres, oro y poder. Veamos este fragmento:

“¿Te gusta la mujer?… Decí, Rodríguez, ¿te gusta? Brusco escozor le hizo componer el pecho a Rodríguez, mas se quedó sin respuesta el indiscreto. Y como la desazón le removió su fastidio, Rodríguez volvió a carraspear, esta vez con mayor dureza. Tanto que, inclinándose a un lado del zaino, escupió. —Alégrate, alégrate mucho, Rodríguez —seguía el ofertante mientras, en el mejor de los mundos, se atusaba, sin tocarse la cara, una guía del bigote. —Te puedo poner a tus pies a la mujer de tus deseos.

¿Te gusta el oro?… Agenciate latas, Rodríguez, y botijos, y te los lleno toditos.

¿Te gusta el poder, que también es lindo? Al momento, sin apearte del zaino, quedarás hecho comisario o jefe político o coronel. General, no, Rodríguez, porque esos puestos los tengo reservados. Pero de ahí para abajo… no tenés más que elegir…”.

De ahí nace la reflexión que nos generó todo lo vinculado al caso del (ex) Senador Gustavo Penadés, del que tanto se ha venido hablando últimamente. Recordemos que fue imputado por veintidós delitos sexuales contra menores de edad. Por unanimidad, una vez dado esto, el Poder Legislativo por unanimidad decidió la remoción del cargo del mencionado legislador blanco. No podía ser de otra manera, pensamos nosotros. Es más, hubo durísimos discursos de políticos del Frente Amplio y del propio Partido Nacional, al que pertenece desde siempre Penadés. Es curioso que ni legisladores del Partido Colorado ni de Cabildo Abierto hayan hablado en esa sesión donde se lo expulsó, ¿por qué?… No sé. Pero no quiero dejar de decir, simplemente, que me llamó la atención. Dicho sea de paso, Partido Nacional y Frente Amplio terminan haciendo una especie de convenio para impulsar en conjunto la remoción del senador. Buena señal de la unidad que tanto reclamamos.

Después, hay una diferencia importante entre PN y FA. Sucede que el FA pretendía, además, que renunciara -o fuera cesado- el Ministro del Interior, Luis A. Heber. ¿Por qué? Porque se habría orquestado una trama para que el “caso Penadés” fuera visto como una simple maniobra política, como algo armado con (malas) intenciones políticas, con lo que el senador quedaría “limpio” de delito alguno. Pero creemos que ahí se equivoca el Frente Amplio. Porque si bien no dudamos que haya habido policías que quisieron ayudar al senador para intentar “tapar” algunos hechos, si esto fue descubierto fue gracias a la Policía misma, a su propio trabajo. Entonces, que el problema de corrupción policial está enquistado fundamentalmente en los mandos medios, no tenemos ninguna duda. Pero de ahí, a pedir la caída del Ministro del Interior, no nos parece bien.

Ese argumento que acabamos de mencionar en defensa de Heber, es el que utilizó el Presidente de la República. Y le damos la razón. En lo que no estamos para nada de acuerdo con Lacalle Pou, es con su repetida actitud de que, ante situaciones malas, parece que nunca sabe nada. Dijo desconocer que Astesiano era un mafioso y que por eso hasta le confiaba la seguridad de su familia; dijo que no sabía de ninguna irregularidad en la entrega del pasaporte al narcotraficante Marset; ahora dijo que nunca imaginó que Penadés hacía lo que hacía…

Son cosas demasiado grandes y graves como para que el primer mandatario de un país las desconozca, y más cuando las involucradas son personas muy, pero muy cercanas a él. Para no apartarnos de Penadés, parece oportuno recordar que no se trata de cualquier senador, no es uno “del montón” como a veces se dice, sino nada menos, que es uno de los mayores referentes del Herrerismo y además, alguien que, entre muchos otros cargo de gran responsabilidad, presidió comisiones de Rendición de Cuentas en el Parlamento, por dar apenas un ejemplo.

Y usted podrá estar pensando qué vinculación tiene todo este caso con el cuento “Rodríguez” de Paco Espínola que citábamos al inicio de la nota. Es que pensamos que Mujeres (aunque en este caso el predominio era de varones, así que mejor hablemos de relaciones sexuales en todo el abanico de la diversidad), Dinero y Poder, son los tres elementos que rodean todo esto. Y son los que marcaron el rumbo en la trama de toda la novela que se armó. Novela de episodios reales, lamentablemente.

Digo lo anterior porque me surgen varias preguntas; estas por ejemplo:

¿Hubiera tenido tanta repercusión el caso si el protagonista no fuera un hombre con el poder que le da su cargo político? ¿Hubiera tenido tanta trascendencia e interés si este hombre, precisamente por esos cargos, no tuviera ingresos mensuales muy altos? En ambos casos, creemos que la respuesta es un contundente No.

Y me centro ahora en el poder y el dinero. Creo que este individuo hizo uso y abuso de su poder; lo que a su vez, como ya fue dicho, le reporta buen dinero. Usó y abusó del dinero y el poder (del poder que le da el dinero y del dinero que le dan ciertos cargos de poder) en cada uno de los pasos que daba para “reclutar” menores, aprovecharse quizás de ciertas carencias económicas de estos, etc. Pero no puedo dejar de desconocer tampoco, que muchas de las víctimas, se plantaron en una posición de más “víctima” todavía por tratarse de alguien de poder, un político, y con buen dinero en el bolsillo. ¿Me explico? ¿Cree usted que si el abusador (persona repudiable por donde se lo mire por supuesto, eso no está en discusión) fuera un Don Nadie, y pobre económicamente, se hubieran ido sumando tantas denuncias en cadena? Creo que no, aunque nos duela.

No seamos hipócritas…En Salto nomás tenemos explotación de menores a la vista de todos. ¿Hay denuncias? ¿Hay pruebas? Por supuesto que sí. Están en Fiscalía, ¿o no sabemos, por ejemplo que el movimiento feminista La Revuelta Subversiva ha presentado varias?

¿En serio nos vamos a escandalizar tanto por lo que hacía un senador cuando estamos rodeados de gente que actúa igual? Sí, yo entiendo que no es cualquier cosa ser Senador de la República, entiendo que es nada menos que un representante del pueblo, entiendo que por su función es de los pocos uruguayos con poder de incidir en la creación de leyes…Pero más allá de todo eso, al momento de cometer la atrocidad de abusar sexualmente de un menor de edad, a mí -debo ser sincero- poco me importa si es el edil comunista Roque Barla, el senador herrerista Gustavo Penadés o el lustrador de zapatos Juan de los Palotes…Es un ser despreciable que debe recibir todo el peso de la ley.

Pero eso sí, reconozcamos que si en su entorno hay a disposición sexo, dinero o poder, todo es muy distinto. Y aunque con Rodríguez no tuvo suerte y no pudo “torcer su alma”, el diablo gauchesco que inventó la imaginación de Paco Espínola lo tenía muy claro.