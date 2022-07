Mujer de Hogar a la guerra” es un libro de la autoría de la Magister Alice María Zunini Cesio junto a los abogados mexicanos Dr. Jhonny Archer Rodríguez, Martín Barradas y Martín Lozano.

Se trata de una producción que hace foco en los derechos de las mujeres desde una perspectiva psicológica, emotiva, artistico-cultural, educativa y estética. “Es a partir de ese contenido que remite a los vínculos intra e intersubjetivos y con la naturaleza que, teniendo presente a la persona, es posible involucrarse mentalmente en la realidad tangible de los derechos humanos y sus avances legitimos y legales; conscientes de logros alcanzados y materias pendientes. Conscientes de que como ciudadanos del mundo debemos estar siempre dispuestos y activos para contribuir a que todo derecho legítimo se transforme en un derecho legal que nos haga libres y partícipes en un mundo mejor» reflexiona la Dra. en Ciencias Sociales, Raquel Baraibar Penco.



«Mujer de hogar a la guerra» es una obra interdisciplinar que trae con fuerza y belleza el tema de la mujer desde una mirada integradora y multifacética. Es una invitación a reconocer en cada contexto la mujer que enfrenta lo cotidiano con la dignidad de su condición y la fuerza de sus convicciones” destaca la Dra. En Ciencias de la Educación, María del Carmen Silva Menoni. .

La Magister Alice María Zunini – creadora de la obra junto con los profesionales mexicanos relató a EL PUEBLO que el libro surgió a partir de un curso. “En ese curso participamos 800 personas que eran de América Latina no eran colombianos, peruanos ,mexicanos venezolanos ,uruguayos a argentinos, chilenos. En total éramos 800 y cuando terminó el curso éramos 400 y allí se nos propuso la posibilidad de hacer en 120 días, desafío que me pareció una locura. Y a los pocos días un profesional mexicano con el cual había tenido algún contacto durante el curso que se llama Martín Barradas que es de Córdoba Veracruz (México), me planteó de hacerlo en coautoría y ello me pareció interesante y también me dijo si podía invitar a alguien más le dije que sí que estaba de acuerdo. El tema que él quería abordar era referente a la mujer y me me pareció interesante abordarlo desde los derechos humanos. Ellos desde la abogacía y yo desde la psicología .

Tuvimos un primer encuentro vía Zoom y nos pusimos de acuerdo de cómo abordar el tema y a mí se me ocurrió también armar como un prólogo acerca de nosotros y cómo nos habíamos conformado como grupo.

Primeramente nos unió el hecho de sers todos profesionales; tenemos años de trabajo; ellos en el derecho y yo psicología. Otro elemento en común es que nos apasiona lo que hacemos; somos humanos tratando de ayudar a otros humanos nos parece interesante

El tema de la mujer nos pareció significativo. Apreciar las raíces los vínculos no y tomar los vínculos desde lo humano. Pensamos mujer de hogar a la guerra pero pensando siempre en la guerra diaria de la dignidad humana de la posibilidad de llevar adelante los hijos de poder lidiar con las dificultades económicas sociales familiares.

En el intermedio apareció la Guerra de Ucrania entonces tomo otro carácter también la escritura nuestra pero lo de mujer de hogar ala guerra surgió más que nada por la lucha diaria cotidiana para sacar adelante a la familia”.

CUATRO CAPÍTULOS: VÍNCULOS DESDE LO HUMANO Y CON LA NATURALEZA

Surgió la posibilidad armar cuatro capítulos haciendo énfasis en los vínculos desde el humano y con la naturaleza, porque me parecía importante después de la pandemia y en pandemia, al no tener los afectos cerca mucha gente se volcó al cuidado el jardín, que fue como un lugar de salvación

“El libro cuenta con el testimonio de varias compañeras de jardineras del Garden que también como que re significaron la plantación las flores los frutos los jardines, los parques porque fue un tiempo diferente… el tiempo de encierro hizo repensar muchísimo, tambiénen el contenido . Yo trabajé sobre los vínculos humanos y con la naturaleza Empecé con la relación madre-bebé o sea la teoría del apego. También trabajamos el tema de infancia y a raíz de la propuesta de la guerra surge el libro es de la serie inteligente porque es interactivo va leyendo y nos vamos conectando con algunas páginas de Facebook de YouTube o de Google

“Tuve la oportunidad de ir a México y además de ciudad México fui a Xochimilco en la ciudad de las flores y el origen fueron los aztecas que empezaron a trabajar. Xochimilco significa tierra con agua y está llena de canales Ahí hay muchas plantación de flores, frutos, de verdura y además me enteré que los Aztecas pensaban que cada flor que cada mujer era una flor estuvimos discutiendo un poco la temática de la portada del libro la tapa del libro hubieron varias propuestas hasta que al final quedamos con esta de una rosa que también tiene que ver con el misterio de la Virgen de Guadalupe, que es la protectora de México

Después de la infancia y estás vinculaciones que hicimos con el tema adolescencia pero visto desde el lugar positivo; tomé una investigación que hizo Silvia Vallejo Qué es una investigadora española que habla de la relación entre la costura y la narración. Ella plantea que las mujeres fueron las primeras narradoras cantando las nanas y los cuentos a los niños mientras marido salía a buscar el alimento.

El segundo capítulo lo tomó el doctor Johnny Arce Rodríguez que trabajó acerca de la mujer y derechos; Los derechos de las mujeres a tener derecho así se titula el capítulo; el tercer capítulo lo hizo el doctor Martín Lozano. Hiizo referencia a muchas mujeres que conoció en la vida y que fueron exitosas

El cuarto capítulo fue abordado por el Doctor barradas y habla sobre violencia en tiempos violentos y toma también el tema de la pandemia la situación de crisis a nivel familiar y personal y también la violencia hacia las mujeres.

En México realmente ha tomado una relevancia”. Vale destacar que el libro se convirtió en pocos días en un best seller. La autora recibió durante el mes de junio, un reconocimiento en Córdoba Veracruz, México.