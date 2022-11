Muere Hebe de Bonafini, símbolo de Madres de Plaza de Mayo

Buenos Aires, 20 nov (EFE).- Con la muerte de Hebe de Bonafini, presidenta de la asociación argentina Madres de Plaza de Mayo, a los 93 años de edad, desaparece uno de los rostros más conocidos en la lucha contra la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983) y una verdadera referencia internacional en la defensa de los derechos humanos.

Luchadora infatigable, siempre polémica en sus declaraciones y revolucionaria confesa, Bonafini (1928-2022) falleció este domingo en el Hospital Italiano de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en donde llevaba varios días internada debido al agravamiento de sus enfermedades crónicas.

«Son momentos muy difíciles y de profunda tristeza y comprendemos el amor del pueblo por Hebe, pero en este momento como familia tenemos la necesidad de llorar a la Madre de Plaza de Mayo, a Hebe, en intimidad», afirmó en un comunicado su hija Alejandra (1965), la única de sus tres hijos que permanece con vida.

Sus otros dos vástagos, Jorge Omar (1950) y Raúl Alfredo (1953), desaparecieron durante los primeros compases de la dictadura, lo que llevó a Bonafini y a otras decenas de madres a movilizarse hasta Buenos Aires en búsqueda de sus seres queridos.

Esas manifestaciones frente a la Casa Rosada derivaron en la creación, en 1977, de Madres de Plaza de Mayo, principal símbolo de la oposición a las autoridades cívico-militares y máximo exponente en la lucha por los derechos humanos en Argentina, que convirtió el pañuelo blanco de sus cabezas en un icono mundial.

Un pañuelo que volvió a ondear con fuerza este domingo en la Plaza de Mayo, con cientos de personas que se reunieron para celebrar una «ronda» improvisada en memoria de Hebe de Bonafini.

ELOGIOS DEL OFICIALISMO

La expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue la encargada de anunciar públicamente la muerte de Bonafini, con quien siempre mantuvo una gran amistad, especialmente a partir de la reapertura de los juicios por lesa humanidad impulsada por su esposo, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).

«Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… No debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre», manifestó la exmandataria en su cuenta de la red social Twitter.

El Gobierno de Alberto Fernández decretó tres días de luto nacional por la muerte de Bonafini, un «símbolo internacional» en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los «treinta mil desaparecidos» durante la época del terrorismo de Estado.

«Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable», aseveró el presidente, quien fue blanco recurrente de las críticas de Bonafini en los últimos meses.

PERSONAJE POLÉMICO

La fama de Bonafini en el extranjero fue incuestionable, cosechando numerosos premios y distinciones a lo ancho y largo del globo durante sus más de 45 años de activismo por los derechos humanos.

Un prestigio internacional que, sin embargo, no es compartido de forma unánime en su país, Argentina, debido a sus frecuentes exabruptos y sus constantes alabanzas a personajes como Ernesto «Che» Guevara, Fidel Castro o Hugo Chávez, entre otros referentes de la izquierda latinoamericana.

En el caso de la política argentina, Hebe de Bonafini destacó por sus duros ataques a los presidentes «neoliberales»: en 1991 calificó a Carlos Menem (1989-1999) de «basura», declaración que le valió una causa por «desacato», mientras que a Mauricio Macri (2015-2019) lo tildó en diversas ocasiones de «necio, cínico y mentiroso».

«No compartir no significa que somos enemigas, sino que tenemos caminos diferentes, pero la lucha es la misma y el dolor es el mismo», manifestó este domingo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Los principales líderes de la oposición todavía no se pronunciaron por la muerte de Bonafini, con excepciones puntuales como la del diputado liberal José Luis Espert, quien fuera candidato presidencial en 2019.

«Hebe de Bonafini se fue… Sin rendirle cuentas a la Justicia», destacó Espert, en referencia a la investigación iniciada contra la anciana durante el mandato de Macri por presunto fraude al Estado.

RETORNO A LA PLAZA

La familia de la activista adelantó que este lunes informará sobre «cuáles serán los espacios para los homenajes y recordatorios» en torno a Bonafini, cuyas cenizas descansarán en Plaza de Mayo, según confirmó la asociación de Madres.

«Necesito la plaza para curarme, los necesito a ustedes para mejorarme», señaló Bonafini el pasado 10 de noviembre, en la que sería la última de sus «rondas» en la plaza, esa en la que, pese a que jamás halló las respuestas que buscaba, reposará para siempre.

Javier Castro Bugarín

La ama de casa que peleó por «todos» los desaparecidos

Una mujer de orígenes humildes, luchadora social infatigable y especialmente polémica en sus declaraciones: así fue Hebe de Bonafini (1928-2022), una personalidad cuyo legado al frente de Madres de Plaza de Mayo ocupa un lugar central en la historia reciente de Argentina.



Durante sus más de cuatro décadas de activismo, la revolucionaria ama de casa, quien falleció este domingo a falta de unos días para cumplir los 94 años de edad, no solo puso contra las cuerdas a la última dictadura cívico-militar (1976-1983) del país suramericano, sino que terminó por convertirse en un referente global en la lucha por los derechos humanos.



Y no es para menos: junto a centenares de otras madres y abuelas, Hebe de Bonafini fue la cara visible de las manifestaciones para encontrar a los desaparecidos durante el autodenominado “proceso de reorganización nacional», unas 30.000 personas entre militantes políticos y sociales, sindicalistas, estudiantes y artistas, según estimaciones de los organismos de derechos humanos.



Su labor no terminó con el final de la dictadura y se prolongó a lo largo de años de fuerte compromiso social, tiempo que no estuvo exento de polémicas en torno a su figura.



ORÍGENES HUMILDES



Nacida el 4 de diciembre de 1928 en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Hebe María Pastor tuvo que trabajar desde muy joven para poder salir adelante, al igual que su primer y único novio, Humberto “Toto” Bonafini, con quien contrajo matrimonio el 9 de noviembre de 1949.



Fruto de ese vínculo nacieron sus primeros hijos varones: Jorge Omar (1950) y Raúl Alfredo (1953), a quienes años más tarde se sumó María Alejandra (1965).



Al contrario que sus padres, Jorge y Raúl, sí pudieron estudiar en la universidad y participaron en el movimiento estudiantil, poniéndose en el punto de mira de las autoridades cívico-militares con la llegada de la dictadura.



AÑOS DE ACTIVISMO Y COMBATE CONTRA LA IMPUNIDAD



El 8 de febrero de 1977, policías vestidos de paisano allanaron el domicilio de Jorge y se lo llevaron. El 6 de diciembre ocurrió lo mismo con Raúl, al igual que con la esposa de Jorge, María Elena, el 25 de mayo del año siguiente. Los tres desaparecieron.



Una madre normal y corriente hasta ese momento, Hebe comenzó entonces a recorrer todos los días los 50 kilómetros que separan La Plata de la capital argentina en búsqueda de respuestas.



No era la única en esa situación. Embargadas por la desesperación, cientos de madres y abuelas acudían diariamente a Buenos Aires para tratar de dar con sus hijos y nietos, razón que llevó a 14 de ellas a efectuar, el sábado 30 de abril de 1977, la primera marcha frente a la Casa Rosada en repudio del Gobierno.



Esa costumbre llevó a la creación de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, una entidad presidida por Hebe desde su nacimiento y que durante esos años cobró una enorme relevancia internacional, pese a sufrir todo tipo de persecuciones por parte de la dictadura.



Con la llegada de la democracia, la asociación se dividió en dos: por un lado, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que tiene a Taty Almeida como su principal referente, y por otro la Asociación Madres de Plaza de Mayo, más reconocida fuera de Argentina, liderada por Hebe de Bonafini.